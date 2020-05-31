Türk yıldızlar Avrupa liglerine hazır!

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Cengiz Ünder, Kenan Karaman gibi isimler başta olmak üzere hem sakatlıklarını atlatan hem de iyi bir karantina süreci geçiren lejyonerlerimiz hazır hale geldi, ay-yıldızlı takımımıza da umut verdi.

Avrupa’nın önemli futbol liglerinde forma giyen milli yıldızlarımız yeniden futbol sahalarına dönerek yüzleri güldürdü. Normalleşme süreciyle beraber liglerin de yeniden kesinleşmesiyle birçok ay-yıldızlı oyuncumuz takımlarına döndü.

EURO 2020’nin ertelenmesiyle özellikle sakatlıkları bulunan birçok önemli isim hem iyileşme hem de form kazanma şansı yakalamıştı. Karantina süreciyle daha güçlü dönen lejyonerlerimiz herkesin moralini de yükseltti. İşte Avrupa’da forma giyen yıldızlarımızın son durumu:

Çağlar Söyüncü: İngiltere’nin en popüler defans oyuncularından biri oldu. Leicester City’ye en az 55 milyon euro kazandırması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncumuzun adı en çok Liverpool’la geçiyor.

Merih Demiral: Defans hattımızın bir diğer önemli ismi Merih Demiral sakatlığını tamamen atlattı. EURO 2020’nin ertelenmesiyle müjde bulan 22 yaşındaki stoper, Juventus’un kalan lig maçlarında da oynayabilecek.

Mert Çetin: Serie A’da tarihin netleşmesiyle Mert Çetin de Roma’da sezonu tamamlayacak. 23 yaşındaki stoperin idmanlardaki görüntüsü beğeni topladı.

Kaan Ayhan: Fortuna Düsseldorf’ta oynayan 25 yaşındaki savunmacı, Bundesliga’nın başlamasıyla formasını kaptı. Özellikle son geçen haftaki Schalke galibiyetinde asisti ve futboluyla alkış aldı.

Cengiz Ünder: Roma’da oynayan bir diğer milli yıldızımız Cengiz Ünder, takımının en önemli isimlerinden. Cengiz’in adı şimdiden Chelsea başta olmak üzere İngiliz kulüpleriyle geçiyor.

Kenan Karaman: Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf’un en önemli isimlerinden olan Kenan Karaman hazır bir görüntü çiziyor. 26 yaşındaki oyuncu Schalke’ye attığı gol ve karantina sonrası güçlü fiziğiyle takdir topladı.

Cenk Tosun: Koronavirüs öncesi sakatlık şanssızlığı yaşayan bir diğer milli yıldızımız Cenk Tosun, Crystal Palace’ta kiralık oynasa da tedavi için Everton’a döndü. Karantina günlerinden tedavisini çevrimiçi görüntülerle yapan Cenk, Everton’da menajer Ancelotti’nin yakından takip ettiği bir isim. EURO 2020’nin ertelenmesi de şansına oldu.

Yunus toparlıyor

Almanya’da Union Berlin’de oynayan milli futbolcumuz Yunus Mallı şanssız bir koronavirüs süreci geçirdi. Akrabalarında pozitif vaka olması nedeniyle 2 hafta evinde karantinaya giren Yunus, takım antrenmanlarına katılamadı.

28 yaşındaki oyuncu testlerinin negatif çıkmasıyla yeniden formasına kavuştu. Bundesliga’nın başlamasıyla da rahatlayan milli futbolcu eksiklerini kapatmaya çalışıyor.

Eve döndüler

Avrupa’da forma giyen milli yıldızlarımızdan bazıları farklı bir süreç yaşadı. Fransa ve Hollanda’da futbolun bu sezon için sona ermesiyle Lille’den Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, Le Havre’dan Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy ve Feyenoord’dan Oğuzhan Özyakup eve döndü.

Ancak sakatlığı nedeniyle daha önce sezonu kapatan ve EURO 2020’yi kaçırma üzüntüsü yaşayan Yusuf Yazıcı adeta rahat bir nefes aldı.

Trabzon’a dönen Yusuf, hem tedavi sürecini başarıyla geçirdi hem de EURO 2020’nin ertelenmesiyle sevindi. Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da Türkiye’ye döndü. Le Havre’da oynayan iki yıldızı Ligue 1’in önemli kulüpleri istiyor.

Feyenoord’da kiralık oynayan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup da şu an için ailesiyle Rotterdam’da kalıyor.