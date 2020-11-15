Türk Toplumu'ndan tehdit edilen camilere dayanışma ziyareti

TGMN Başkanı Bülent Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Fürth Mevlana Camisi Başkanı Refet Avcı, Dietenhofen DİTİB Sultanahmet Camisi Başkanı Hüseyin Yağlı’yı ziyaret ederek, Alman basınına İslam dininin barış dini olduğu mesajını verdi. Bayraktar: “Bu tehdidi tüm bölgede yaşayan Türk ve Müslümanlar’a yönelik olarak değerlendiriyoruz. Bu tür tehditleri ciddiye alıyoruz. Bölgemizde son 20 yılda üç Türk neonazi teröristlerin kurbanı oldu. Başkonsolosumuzun, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi önemli. Tüm demokratik güçler bu tür saldırılarda susmamalı”. SİYASİLER KINAMA MEKTUBU GÖNDERDİLER

FDP’li Dietenhofen Belediye Başkanı Rainer Erdel, CSU Federal Ansbach milletvekili Artur Auernhammer, CSU partili eyalet milletvekilleri Alfons Brandl ve Andreas Schalk, Freie Waehler fraksiyonu adına milletvekili Prof. Dr. Peter Bauer, TGMN’ye gönderdikleri mektuplarda kınama ve dayanışma mesajlarını ilettiler. Nürnberg Metropol Bölgesi Aşırı Sağcılıkla Mücadele Birliği Başkanı Stephan Doll ve yönetim kurulu üyesi Dr. Elisabeth Preuss da bu tür Müslüman kardeşlerimize yapılan tehditleri kınadıklarını ve dayanışma içinde olduklarını belirttiler. Birliğe TGMN de olmak üzere bölgedeki belediyeler, kiliseler ve çok sayıda STK üye.

CAMİYE MERMİLİ MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

Lauf kentinde bulununan Mevlana Camisi Başkanı Armağan Akkaya ve yönetim kurulunu da ziyaret eden TGMN burada da hakaret ve tehdit içeren mektubu ele aldı. Toplantıya DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Kimyacıoğlu ve din görevlileri de katıldı. Bu tür tehditlerde tüm toplumun dayanışma içinde olma zorunluluğunun altı çizildi. Münih’te olduğu için ziyarete katılamayan Bavyera SPD milletvekili Arif Taşdelen’in de selamları ve geçmiş olsun mesajı iletildi. Arif Taşdelen’in camilerin Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’dan daha iyi korunma talebi takdirle karşılandı. Lauf’a yakın Rothenbach kasabasında da mart ayında camiye mermili tehdit mektubu gönderilmişti ve polis zanlıyı kısa zamanda yakalamıştı.