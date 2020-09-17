Türk tasarımcı rüyalarını podyuma taşıyor

BİRÇOK defile ve moda etkinliğinin koronavirüs salgını yüzünden iptal edilmesi nedeniyle, Türk tasarımcı Tamer, 23 Eylül Çarşamba akşamı saat 18.30’da bilindik defilelerden çok farklı bir konsept sunacak. Zeynep Ober ve Hasan Gül’ün yeni açtıkları, restoran ve gece kulubü olarak hizmet veren, aynı zamanda moda ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan Fioris’teki defilede, Tamer’in 2021 bikini, mayo, aksesuar, koronavirüse karşı maske ve gece elbiseleri ve mini bir gösteriyle tanıtılacak.





MASKE SUNUMU YAPILACAK

Geceye, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle tanınan ünlü film ve dizi oyuncusu Wilma Elles de manken olarak katılacak markanın gelecek sezonki tanıtım yüzü olacak. İngiliz şarkıcı ve top model Jasmine Chloe de, tasarımları tanıtacak ve gecede şarkı da söyleyecek. Ayrıca, top model Ina Nica da podyuma çıkacak. Gecenin bir diğer sürpriziyse ünlü dizi oyuncusu ve şarkıcı Serel Yereli’nin vereceği konser olacak. Gecede birbirinden güzel mankenler Tamer’in çizimi maske sunumu da yapacak.





RÜYALARINI ÇİZİMLERE AKTARDI

Tamer, Yaz 2021 koleksiyonunda Kelebekler Vadisi’ndeki büyüleyici güzellikteki kelebeklerden ve yusufçuk böceğinden ilham aldı. Tamer, pandemi sırasında 3 ay boyunca evde kaldığı dönemde gördüğü rüyaları çizimlerine aktardı. Türk tasarımcı, bu süreçte rüyasında saraydan kaçan güzel bir sultanı gördü ve bu sultanın Kelebekler Vadisi’nin eşsiz güzelliğinde kendisini yeniden keşfetmesini sürreal bir yorumla çizimlerinde sergiledi. Etkinliğin ana sponsoru Fiori’s, Tamer’in 2021 yaz koleksiyonu moda sunumu için mekanın bir bölümüne beyaz kum ve şezlonglarla plaj dekoru yaratarak, bir ilke de imza atacak.

Koronavirüs nedeniyle gösteriye sınırlı sayıda kişi katılabilecek, ancak gösteri sosyal medyadan canlı izlenebilecek.