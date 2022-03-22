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Türk parlamenterler Claudia Roth’la görüştü

#Özcan Mutlu#Mercator Vakfı#AVRUPADAN HABERLER
Türk parlamenterler Claudia Roth’la görüştü

Yeşiller Partisi eski Milletvekili Özcan Mutlu’nun inisiyatifinde Mercator Vakfı’nın desteğinde iki yıl önce başlatılan Türk-Alman Karma Parlamenterler Buluşması kapsamında farklı partilerden bir grup milletvekili Berlin’e geldi.

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HEYETTE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Almanya özel temsilcisi olarak görevlendirilen ve aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile yine AK Parti’den Zafer Sırakaya, Muhammed Fatih Toprak, CHP’den Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Ünal Çeviköz, MHP’den Arzu Erdem, İyi Parti‘den Ahmet Kamil Erozan, TIP Partisi’nden Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu yer alıyor.

Türk parlamenterler Claudia Roth’la görüştü
HEYET AYDAN ÖZOĞUZ’U DA ZİYARET EDECEK
Heyet, ziyaretin ilk gününde Alman parlamenterlerle Meclis salonunda kahvaltıda bir araya geldi. Kültürden Sorumlu Develet Bakani Claudia Roth ile de görüşen heyet ardından Dışişleri Bakanlığı’ndaki Devlet Bakanı Katja Keul ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinin ele alındığı toplantıya katıldı. Heyet ziyaretin ikinci gününde Savunma Bakanlığı Müsteşarı Sonja Eisenberg ile de görüştükten sonra Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz’u da ziyaret ederek temaslarını tamamlayacak.
Türk parlamenterler Claudia Roth’la görüştü

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#Özcan Mutlu#Mercator Vakfı#AVRUPADAN HABERLER

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