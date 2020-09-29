Türk okçuluğunu müfredata koydurttu

“KEMANKEŞ Germania Kulübü öncülüğünde özellikle gençlere ve küçük yaştaki çocuklara okçuluk sporunun inceliklerini öğretip, sevdirmeye çalışıyoruz. Geleneksel Türk okçuluğunu burada yaşatmak ve bir sonraki nesillere aktarmak benim için bir görev. 10 yıl önce Kemankeş Germania’yı kurdum. 2014 yılında da Almanya Atıcılık Federasyonu ve Berlin Brandenburg Atıcılık Eyalet Federasyonu’na bağlı bir kulüp olarak faaliyet gösteriyoruz. Türk tarihinde ve kültüründe okçuluk büyük öneme sahip. İslam’dan sonraki dönemde okçuluk daha anlamlı hale geldi. Bunu fark ettiğimde olimpik okçuluktan geleneksel Türk okçuluğuna geçiş yaptım. Bu alanda çalışmalarımı yoğunlaştırdım. İranlı antrenör Hamed L. Hakeem’den antrenörlük eğitimi aldım. İki yıl öğrenme süreci boyunca geleneksel usullerde antrenörlük eğitimi gördüm. Hamed L. Hakeem’den icazeti alınca Berlin Brandenburg Atıcılık Federasyonu’nun çeşitli eğitimlerine katıldım. Berlin’de C lisanslı resmi antrenörlük unvanını alan ilk Türk benim.” ALMANYA’YA YAYILDI

Almanya’nın her tarafından kısa sürede büyük ilgi gördük. Sırasıyla Kemankeş Frankfurt, Solingen Türk Okçuluk Talimhanesi ve Kemankeş Hamburg kulüpleri ile derneklerini kurdum. Almanya genelinde yüzlerce genç geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor. Ayrıca katıldığımız onlarca toplantı ve seminerlerde Türk okçuluğunu binlerce kişiye tanıttık. Berlin’de çeşitli kamu kurumları ile çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bu projelerle Türk kültürünün bu önemli alanını Almanlara tanıttık ve tanıtmayı da sürdüreceğiz. Almanya’da ilk defa Berlin’deki bir okulda Geleneksel Türk Okçuluğu’nu spor dersinin müfredatına alınmasını da sağladık. Okuldaki öğrenciler çok ilgili. Önemli gelişmeler katettiler. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya da katılacak seviyeye ulaştılar. İstanbul’da yarışmaya katıldık ve sporcularımız derecelere girdi.” ‘SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ’

“Okçuluğun insan sağlığına, özellikle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine birçok katkısı var. Kulüpte engelli sporcularımız da var. Özel ve geleneksel metotlarla eğitim vermekteyiz. Bu, daha verimli sonuçlar almamızı sağlıyor. Eğitimlerimiz ayrıca duruş bozukluğu ve iskelet sistemindeki bozuklukları da gidererek yetişkinlerin de sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlıyor. Yaz aylarında yeşil alanlarda ve parklarda, kış aylarında ise spor salonlarında antrenman yapıyoruz. Antrenman için tesis sıkıntımız yok.”

