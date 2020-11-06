Türk öğrenciler ‘korona’ için yarışacak

FRANKFURT Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran öğrencilerin bilişsel becerilerinin harekete geçirilmesi amacıyla Frankfurt Eğitim Ataşeliği tarafından her ay bir başka tema içeren yarışmalar düzenleneceğini, konuyla ilgili duyuruların yapılmaya başlandığını söyledi. Frankfurt ve çevresinde hizmet veren DEKU Temizlik Şirketi’nin kurucusu ve sahibi Deniz Kurt da, Frankfurt Eğitim Ataşeliği’ne öğrencilerin kullanımı için anlamlı bir bağışta bulundu. Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran, bağış paketinde yer alan cihazların öğrencilere ulaştırılması için yarışmanın iyi bir vesile olduğunu söyledi.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Başaran “Hepimizin hassasiyetle üzerinde durduğu birincil önceliğimiz öğrencilerimizin kimliklerini, dillerini, tarihlerini ve kültürlerini muhafaza etmek suretiyle eğitim basamaklarını başarıyla tırmanmalarıdır. Bağlarımızı güçlendirdiğimiz şu günlerde, Hessen Türk toplumunun ve böylesi kuruluşlarımızın maddi manevi desteğini her zaman yanımızda hissetmek bizlere ayrı bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Hele de pandemi koşullarının elektronik ihtiyacını körüklediği şu günlerde Deniz Kurt Bey’in desteği çok isabetli ve anlamlıdır. Kendisine teşekkürü borç biliriz” dedi. Böylesi yardımların eğitim hizmeti olarak tekrar Hessen’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet olarak döndüğünü ifade eden Bora Başaran, bu konuda herkesin desteğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

‘EĞİTİME YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR’

Hessen eyaletinde eğitim alan öğrencilerin ihtiyacı için çeşitli elektronik cihazlardan oluşan bağış paketini Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran’a sunan Deniz Kurt da “Öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Yüzlerce öğrencimiz Eğitim Ataşeliği çatısı altında Türkçemizi ve kültürümüzü öğrenme imkânı buluyor ve gelişim kaydediyor. Bu son derece önemli görevlerinde ataşeliğimizi ve öğretmenlerimizi desteklemek adına bizler de elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Nihayetinde eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılmış bir yatırımdır. Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. En iyi biçimde değerlendirileceğine canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

YARIŞMANIN SON TARİHİ 20 KASIM

Yarışmanın ilk konusu korona döneminde yaşanılanlar. Yarışma videolarının son kabul tarihi 20 Kasım tarihi olarak belirlendi. Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın bütün öğrencilerimiz bölgelerinde görev yapan ataşeliğe bağlı Türkçe öğretmenleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.