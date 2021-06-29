‘Türk Hava Yolları iftihar kaynağımızdır’

GÖRÜŞMEDE Çelik, pandemi sürecinde durma noktasına gelen havacılık sektörünün karşılaştığı zorluklar ve Türk Hava Yolları’nın kriz esnasında zararı asgariye indirmek için uçak kullanımının optimizasyonunda göz önünde bulundurulan stratejilerden bahsetti. Normalleşme sürecine dönülmesi, yaz sezonunun yaklaşması ve Türkiye’nin RKI tarafından belirlenen yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarılmasıyla birlikte, THY ileri rezervasyonlarındaki artışın, sektörün canlandığına dair en somut işaretlerden olduğunu ifade etti.

ALMANYA’NIN 10 NOKTASINA SEFER

Yurt dışı uçak seyahatlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken güncel seyahat şartları hakkında da açıklama yapan THY ekibi, haziran ayı boyunca İstanbul-Nürnberg haftalık karşılıklı 5 frekans olan Türk Hava Yolları uçuşlarının, 1 Temmuz’dan 19 Temmuz’a kadar haftada 11, 19 Temmuz’dan itibaren de günlük 2 frekans olarak icra edileceği bilgisini paylaştı. Almanya’nın 10 noktasına sefer icra ettiklerini belirten Çelik, gelişen filosu ve hizmet anlayışıyla, 1.6 milyar doları aşan değere sahip Türk Hava Yolları’nın, 2021 yılında da Türkiye’nin en kıymetli markası seçildiğini belirtti.

‘ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR’

Nürnberg Başkonsolosu Deniz, üst üste aldığı başarı ödülleriyle küresel marka olan milli bayrak taşıyıcı havayolunun, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesinden dolayı iftihar ettiklerini dile getirdi. Deniz, “Türk Hava Yolları, ulaştığı noktlar bazında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden, yolcularına kaliteli hizmeti sunan ve uluslarası hava yolu şirketleri arasında dikkatleri üzerine toplamayı başararan ödüller almış hava yolumuzdur” dedi.