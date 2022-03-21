Türk Hava Şehitliği’nde iki yıl sonra resmi tören

Haberin Devamı

PANDEMİ nedeniyle iki yıl aradan sonra halka açık olarak ilk kez düzenlenen törene Londra Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Güneş Yeşildağ ev sahipliği yaptı. Törene, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Kara Ataşesi Albay Ömür Candar ve Hava Ataşesi Albay Serkan Virlan, Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yeşildağ tarafından şehitliğe çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmasında Ermeni terörüne kurban verilen diplomatları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen vatandaşlarımızı anan Yeşildağ, Brookwood Türk Hava Şehitliği’nde şehitlerin huzurunda olmaktan duygulandığını söyledi. Güneş Yeşildağ, “107 yıl önce bugün Çanakkale’de, yüce milletimiz tüm zorluklara ve yokluklara rağmen muazzam bir varoluş mücadelesi verdi. Bu kimseye boyun eğmeyeceğimizi ve kendi kaderimizi kendimizin belirleyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Ezcümle, milletimizin, ülkemizin ve diğer coğrafyaların güvenlik, barış ve istikrarı uğruna canlarını veren bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyor, hatıralarına layık olmaya çalışıyoruz” dedi. Yeşildağ’ın konuşmasının ardından din görevlisi tarafından dualar okundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından şehitlikte bulunan kabirler ziyaret edilip çiçek bırakıldı.

Haberin Devamı

‘ŞEHİTLER UNUTULDUĞU ZAMAN ÖLÜR’

Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan ise şunları söyledi: “Bugün, burada ‘Mehmetçik şehit olduğunda değil, unutulduğu zaman ölür’ diyerek memleketinden binlerce kilometre uzakta vatanı uğruna şehit düşmüş kahraman askerlerimizin huzurundayız. Kanları ve canları uğruna bize bu mukaddes vatanı emanet eden şehitlerimizi saygı ve minnetle hatırladığımız bu günlerde bizlere düşen en önemli görev, çocuklarımızı şanlı tarihimiz ve milli değerlerimiz konusunda bilinçlendirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza kadar yaşatmak ancak gelecek neslin ulusal bilincinin gelişmesi sayesinde mümkün olacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Milli benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avı olurlar’”

Londra’ya bir saat mesafedeki Brookwood Hava Şehitliği’nde, eğitim almak üzere geldikleri Birleşik Krallık’ta 1942-1945 yıllarında yaşanan kazalarda şehit düşen 14 hava subayımız ve 1836 yılında şehit düşen Mülazım Arif Bey’in kabri bulunmaktadır. Şehitlerimizden Teğmen Hakkı Akarçay, eğitim uçuşu esnasında Alman taarruz uçağı tarafından saldırıya uğraması sonucu düşürülen uçakta hayatını kaybetmiştir.

Haberin Devamı

Konsey Başkanı Ayşe Osman, KKTC Londra Konsolosu Namık Cafer, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan (soldan sağa)



