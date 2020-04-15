‘Alman usulü’ cenaze definine isyan

CENAZE nakil işlemlerinde oldukça değişiklik yapıldığını belirten Ahmet Uçarat, şunları söyledi: “Bunların en başında ailelerin cenaze ile birlikte gidememeleri. Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının üzüntülerini tarif etmek çok zor. En önemli kısmı, koronavirüs kapmış kardeşlerimiz buradan hiçbir şekilde dini vecibeleri yapılmadan gönderiliyor. Bu bizi de ailelerini de üzüyor. Ama şu an için yönetmeliklerden dolayı yapabileceğimiz bir şey de yok. İçimiz acıyor. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin hijyenik bir şekilde taşınması bize belli bir noktada yeni bir iş yükü yükledi. Hijyen kurallarına çok katı bir şekilde uymak durumundayız. Bu da bize oldukça yeni külfet getirmekte. Almanya bize destek vermiyor. Cenazeleri taşıdığımız araçlarımızı dezenzenfekte etmek suretiyle tamamen hijyenik hale getiriyoruz. Daha önce bir araçla iki ya da dört cenaze taşınıyordu. Ancak şu anda salgın nedeniyle her araçta tek bir cenaze taşınıyor. Onun haricinde taşıma imkânımız mevcut değil. Bundan dolayı da ister istemez büyük maliyetler oluştu.”









‘ACILARINI YAŞAYAMIYORLAR’

Mehmet Kara ise yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: “Malum olduğu üzere koronavirüsün hayatımıza girmesiyle hayatımızda birçok şey önemli ölçüde değişti. Özellikle cenaze nakillerinde en önemli husus, cenazelerin uluslararası dolaşımı idi. Uluslararası uçuşların ve şehirlerarası uçuşların durdurulmasıyla cenazelerin nakillerinde hiç beklenmedik zorluklarla karşı karşıyayız. Her şeyden önce Almanya’daki cenazeler sadece Frankfurt Havalimanı’ndan ve sadece İstanbul’a kadar gidebiliyor. Hava yolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması sebebiyle bizim çevremizde Köln’den, Düsseldorf’dan uçuşlar mevcuttu. Ancak şimdi bütün cenazeler Frankfurt’dan gönderilmek durumunda. Dolayısıyla bizler için de ek bir külfet ek bir maliyet çıkarmakta. Ayrıca İstanbul’dan Anadolu’ya gidecek olan cenazelerde daha evvel iç hat uçaklarıyla giderken, şimdi İstanbul’dan Anadolu’nun dört bir tarafında cenaze nakil araçlarıyla gitmekte. Ancak bu zorluklar hamdolsun aşıldı. Aşılamayan zorluklar ise insanların ve cenaze yakınlarının yaşadığı acılar. İnsanların cenazelerine üzülmeleri bir yana, bu süreçte acılarını yaşayamamaları daha da acı bir durum. Çünkü cenaze namazını kılamıyor ve insanlar gelip beraberce veda edemiyorlar. Onun yanında en acısı en üzüntü vereni ise cenazelerini adeta bir paket misali memleketlerine tek başına göndermeleri insanımıza çok daha acı veriyor. Başka bir acı da koronavirüs hastalığını taşıyanların cenazelerinin yıkanması da yasaklanmış durumda. Bu şekilde cenazelerimiz yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan, veda edilmeden maalesef Türkiye gönderiliyor.”