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Türk doktordan otizmde umut veren araştırma

#Alptekin Aydın#Otizm-Öğrenme Güçlüğü Tedavisi#Uluslararası Zirve Ödülleri
Türk doktordan otizmde umut veren araştırma

Londra’da çalışmalarını sürdüren nöropsikolog Dr. Alptekin Aydın’ın, Oxford ve Maastricht Üniversitesi ile birlikte otizm tedavisi alanında yaptığı araştırmadan umut verici sonuçlar alındı.

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ARAŞTIRMAYA katılan 400’e yakın ailenin olumlu sonuçlar aldığı manyetik tedaviyle özel olarak kişiselleştirilmiş bir tedavi olanağı sunuluyor. Dr. Aydın bir beyin haritalama yöntemi olan ‘kantitatif elektroensefalografi’ (QEEG) kılavuzluğunda, ‘transkraniyal manyetik simülasyon’ (TMS) ve ‘transkraniyal doğru akım uyarımı’ (TDCS) kullanılarak tedavide yüzde 75’in üzerinde akademik başarı yakalandığını açıkladı. Gerek TMS gerekse TDCS kulaklıklarla yapılan kişiye özel tedaviyle şimdiye dek katılan hastalarda yüzde 30 ile yüzde 75 arası ilerleme kaydedildiği, her 100 çocuktan 8 ila 10’unda ise otizm spektrum bozukluğunun tamamen tedavi edildiği yönünde rapor alabileceklerini belirten Dr. Aydın, “Her çocuğun durumu farklı ve özel, hepsine ayrı bir tedavi planı uyguluyoruz” dedi. Dr. Aydın, Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden klinik araştırma için çocuklarını getiren ailelerin tedaviyle 3 ila 6 ay arasında görülen iyileşmeyle hayatlarında yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

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EN İYİ PSİKOLOG ÖDÜLÜ ALDI
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Dr. Alptekin Aydın, 2013 yılında Londra Kings College Üniversitesi Psikiyatri, Psikoloji ve Nöroloji ana bilim dalında Bağımlılık, Nöroloji ve Farmakoloji çalışmaları üzerine uzmanlığını tamamladı. Oxford ve Maastricht Üniversitesi iş birliği ile özel gereksinimli bireylerde ‘otizm-öğrenme güçlüğü tedavisi’ için klinik çalışmalarına devam eden Dr. Aydın, TMS klinik sertifikasyon programını başarıyla tamamlayan ilk Türk uzman psikolog oldu. Dr. Aydın, 2021 yılında verilen ‘Uluslararası Zirve Ödülleri’ kapsamında ‘Avrupa’nın En İyi Uzman Psikoloğu’ ödülünü almıştı.

Türk doktordan otizmde umut veren araştırma

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#Alptekin Aydın#Otizm-Öğrenme Güçlüğü Tedavisi#Uluslararası Zirve Ödülleri

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