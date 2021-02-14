Türk doktordan çağrı: ‘Aşınızı mutlaka olun’

İNGİLTERE’deki aşılarda, yumurta ve hayvan ürünleri olmadığını belirten Dr. Özkor, aşıların piyasaya sunulmadan önce on binlerce kişide denendiğini ve güvenli olduğunun kanıtlandığını söyledi: “Her türlü aşı gibi hafif yan etkiler yaşanabilir. Örneğin, iğneden sonra kol ağrısı, baş ağrısı yorgunluk veya mide bulantısı yaşanabilir. Bu aşılar sizleri ağır hastalıklardan koruyacak ama yine de koronavirüse daha hafif bir şekilde yakalanma ihtimaliniz var ve bunu sevdiklerinize bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle, ailenizi ve arkadaşlarınızı korumak için hükümetin yönergelerini takip etmeniz oldukça önemli. Aşı için davet aldığınızda aşınızı olun. Ne kadar çok insan aşı olursa, normal yaşantımıza o kadar erken dönebiliriz, ailemize ve sevdiklerimize yeniden sarılabiliriz. Lütfen aşınızı olun”





Dr. Muhittin Özkor, balonla anjiyo ve stent gibi karmaşık kalp hastalığı tedavilerinde uzman bir kalp hastalıkları doktoru. Kuzey Londra’da bulunan North Middlesex Üniversite Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı ve klinik direktörü olan Dr. Muhiddin Özkor, bunun dışında St Bartholomew Hastanesi, Wellington Hastanesi ve bir özel hastaneyle, ünlü Harley Sokağı’ndaki kliniğinde görev alıyor.

İLK DOZU YAPTIRANLAR 13 MİLYONU GEÇTİ

İngiltere’de koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyonu geçti. Covid-19 salgınına karşı aşılamanın 8 Aralık’ta başladığı ülkede, 70 yaşın üzerindekiler, bakımevi sakinleri ve çalışanları, sağlık çalışanları ve 70 yaşın altında riski yükselten başka bir hastalığı olanlara ilk doz aşılar yapıldı. Ülkede yaygın kullanım izni verilen Oxford-AstraZeneca, Moderna ve BionTech-Pfizer aşıları yapılıyor. Ancak başta Hindistan, Pakistan ve Bangladeş kökenliler olmak üzere İngiltere’deki bazı azınlıklar arasında aşılarla ilgili komplo teorilerinin karşılık bulduğu belirtiliyor. Bu nedenle de belediyeler, çeşitli dillerde aşı olmaya özendiren kampanyaları yapıyorlar.