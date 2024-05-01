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Türk-Alman Ekonomi Günü’nde buluşacaklar

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#Türk-Alman Ekonomi Günü#AVRUPADAN HABERLER
Türk-Alman Ekonomi Günü’nde buluşacaklar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:15

Merkezi Düsseldorf’da bulunan Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD), bu yıl 8. kez düzenlenecek Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliğinde iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirecek.

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4 Mayıs Cumartesi günü ‘Congress Center Düsseldorf, Rotterdamer Str. 141, 40474 Düsseldorf’ adresinde düzenlenecek etkinliğe, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmacı olarak katılacak. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomideki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zekâ dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları hakkında görüş ve değerlendirmelerinin sunulacağı etkinlikte, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, CDU’lu eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller de hazır bulunacak. Açılışını ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar’ın yapacağı etkinlikte her iki taraftan da farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kendi alanlarında uzman bilim insanları sunum yapacaklar. DAI Labor Kurucusu ve CEO’su, Berlin Teknik Üniversitesi Profesörü Prof. Şahin Albayrak da yapay zekâ alanında bir sunum yapacak.

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#Türk-Alman Ekonomi Günü#AVRUPADAN HABERLER

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