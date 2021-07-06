Türk aileye saldırı

LÜBECK Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz’da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı’nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk aileye, karşılaştıkları bir çift, sebepsiz yere hakaret etmeye başladı. Daha sonra 51 yaşındaki şahıs çantasından çıkardığı göz yaşartıcı gazla aile fertlerinin yüzüne doğru sıkmaya başladı. Gazın etkisiyle yaralanan 45 yaşındaki baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geçen hafta sonu meydana geldiği belirtilen olayda gözaltına alınan 49 ve 51 yaşındaki saldırganların üzerinde ayrıca sustalı türü bir bıçak ile teleskopik cop bulunduğu bildirildi. Bıçak ve copa el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı. Bir süre gözaltında tutulan saldırganların yapılan kontrollerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Irkçılık şüphesi olduğu nedeniyle araştırma başlatan Federal Savcılık, saldırganlar hakkındaki cezai soruşturmanın devam edeceğini duyurdu. IRKÇI SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Kent merkezindeki Klingenberg Meydanı’nda aralarında Almanların da bulunduğu 80’e yakın gösterici, Türk aileye yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti. Almanya gibi demokratik bir hukuk devletinde insanların barış içinde yaşamaları için ırkçılığa karşı yoğun mücadele verilmesi talep edildi. Lübeck 19 Mayıs Gençlik ve Spor Derneği (TÜRGEM) yöneticilerinin de katıldığı gösteride “Her türlü ırkçılığa hayır” sloganları atıldı. Kendisi de ırkçı kesimlerden ölüm tehditleri alan ve gösterinin düzenlenmesine öncülük eden TÜRGEM Başkanı Remzi Uysal, “Bizler konuya duyarlı her insan gibi ırkçılığı hangi kültür, millet ve din motifli olursa olsun protesto ediyor, lanetliyor ve karşı mücadelemizi veriyoruz” dedi.