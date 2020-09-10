‘Oy pazarlığı’ komplo mu?

KONUYU yakından incelemek ve bilgi almak için Frankfurt’tan Duisburg’a geçen Yıldız, DERGÂH oluşumu yöneticileriyle de toplantı yaptı. Başlatılan soruşturmayla ilgili Hürriyet’e konuşan Yıldız şunları söyledi: “Soruşturmaya konu olan aday bizim parti üyemiz değil. Bizim adayımız da değil. Olayın BİG’le bir ilişkisi de yok. Biz, Duisburg yerel seçimlerinde kentteki tüm oluşumlarla ortak hareket etmek istedik. Yaptığımız görüşmelerde sonuç alınamadı. Sadece DERGÂH oluşumu ile uzlaştık ve Duisburg’daki seçime ortak girme kararı aldık. Hakkında iddialar ortaya atılan Selgün Çalışır da bu uzlaşma onucu aday oldu. Biz olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkmasını, adayın böyle bir pazarlığa girip girmediğinin belirlenmesini istiyoruz. Adayımız girmediğini söylüyor ve komplo olduğunu anlatıyor. Biz bunu bilemeyiz. Savcı ve polis ortaya çıkaracak.”

‘10 YILLIK PARTİYİZ’

“Birinci boyutu adayın böylesi bir pazarlık içinde olup oladığının belirlenmesi. Olayın ikini boyutu ise partimize yapılan komplo. Biz ses kaydının olduğunu öğrenir öğrenmez polise suç duyurusunda bulunulmasını istedik. Olaya adı karışan aday da gidip suç duyurusunda bulundu. Adayın suç duyurusunda bulunup bulunmadığını da bizzat savcı ve polisle temasa geçerek takip ettik. Ayrıca Nürnberg’de ses incelemesi yapan uzmandan sesle ilgili bilirkişi raporu aldık. Farklı zamanlarda ve üst üste konan sesler olduğu bize rapor edildi. Bu olayın hem BİG Partisi’ni hem de Almanya’daki Türk toplumunu zan altında bırakmak için yapıldığını düşünüyoruz. Polis ve savcının ses kaydını yasa dışı olarak kaydeden kişilerin peşine düşmesini bekliyoruz. Biz 10 yıllık partiyiz. Seçim tecrübemiz ve seçmenlerimiz var. Partinin yasa dışı işlerin içinde gibi gösterilmesine izin veremeyiz.”

BULGARLARLA PAZARLIK İDDİASI

Duisburg Savcısı, BİG-DERGÂH oluşumunun Duisburg Marxloh Belediye Meclis Üyesi adayı Selgün Çalışır hakkında, ‘para karşılığında oy satın almak’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Çalışır’ın Bulgar vatandaşı Türklerlerin oylarını satın almak için pazarlık yaptığına ilişkin sosyal medyaya ses kayıtları düşmüştü. YouTube’da yayınlanan ses kayıtlarında Çalışır, 2 bin oy karşılığında 5 bin, 4 bin oy karşılığında ise 10 bin Euro vermeyi vadediyor. Ses kaydında Çalışır, pazarlık yaptığı kişi veya kişilerden apartmanlarda mektupla kullanılacak oyları kendisine getirmesini de istiyor. Polis, kendisine yönelik oy satın alma iddialarını reddeden Çalışır’ın Duisburg’daki evi ve iş yerinde çarşamba günü arama yaptı.