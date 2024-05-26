×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

TSV Bruckhausen şampiyonluğu garantiledi

Güncelleme Tarihi:

#TSV Bruckhausen#Bezirksliga#AVRUPADAN HABER
TSV Bruckhausen şampiyonluğu garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:48

Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan Türk kulübü TSV Bruckhausen, mücadele ettiği Kreisliga A Grup 2'de ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. TSV Bruckhausen, gelecek sezonda yeni ligi  Bezirksliga'da mücadele edecek.

Haberin Devamı

Kreisliga A Grup 2'de 2023/2024 futbol sezonunda adeta fırtına gibi esen TSV Bruckhausen, hafta sonu sahasında ağırladığı SV Genç Osman Duisburg 2'u 8-0 mağlup etti. SV Genç Osman Duisburg karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 62'e yükselten TSV Bruckhausen, ligin bitimine bir hafta kala bir üst lig olan Bezirksliga'ya yükselmeyi garantiledi.

TSV Bruckhausen şampiyonluğu garantiledi
TSV Bruckhausen'i, tabelanın ikinci  sırasında 56 puanla Spvgg.Meiderich 06/95 takip ediyor. Kulüp başkanlığını Mehmet Yağız, başkan yardımcılığını Turgay Mert'in yaptığı TSV Bruckhausen, 8-0'lık SV Genç Osman Duisburg galibiyetiyle elde edilen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.
TSV Bruckhausen şampiyonluğu garantiledi
Maçın ardından tesislerde bir araya gelen futbolcular, teknik heyet ve kulüp yönetimin yanı sıra çok sayıda taraftarıyla birlikte, kazanılan şampiyonluğu kutladı. Havai fişekli ve davul zurnalı şampiyonluk coşkusu, gün boyu devam etti. TSV Bruckhausen, sezonun son maçını gelecek hafta sonu deplasmanda SV Heisen 2 ile deplasmanda oynayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TSV Bruckhausen#Bezirksliga#AVRUPADAN HABER

BAKMADAN GEÇME!