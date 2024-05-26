TSV Bruckhausen şampiyonluğu garantiledi

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Kreisliga A Grup 2'de 2023/2024 futbol sezonunda adeta fırtına gibi esen TSV Bruckhausen, hafta sonu sahasında ağırladığı SV Genç Osman Duisburg 2'u 8-0 mağlup etti. SV Genç Osman Duisburg karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 62'e yükselten TSV Bruckhausen, ligin bitimine bir hafta kala bir üst lig olan Bezirksliga'ya yükselmeyi garantiledi.

TSV Bruckhausen'i, tabelanın ikinci sırasında 56 puanla Spvgg.Meiderich 06/95 takip ediyor. Kulüp başkanlığını Mehmet Yağız, başkan yardımcılığını Turgay Mert'in yaptığı TSV Bruckhausen, 8-0'lık SV Genç Osman Duisburg galibiyetiyle elde edilen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.Maçın ardından tesislerde bir araya gelen futbolcular, teknik heyet ve kulüp yönetimin yanı sıra çok sayıda taraftarıyla birlikte, kazanılan şampiyonluğu kutladı. Havai fişekli ve davul zurnalı şampiyonluk coşkusu, gün boyu devam etti. TSV Bruckhausen, sezonun son maçını gelecek hafta sonu deplasmanda SV Heisen 2 ile deplasmanda oynayacak.