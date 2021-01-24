Trump’ın kullandığı ilaç Almanya’da

SON 24 saat içinde 12 bin 257 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 134 bin 936 oldu. Enstitünün verdiği bilgiye göre son bir hafta içinde 92 bin 427 kişinin korona test sonucu pozitif çıktı. Yedi günde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 111.1 olarak duyuruldu. Enstitü aktif vaka sayısını 275 bin 500 olarak tahmin ederken, virüsü yenip sağlığına kavuşanların sayısını da yaklaşık 1 milyon 807 bin 500 olduğunu açıkladı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde verileri topluyor. Ancak hafta sonları enstitünün merkezine sağlıklı veri akışı yapılamıyor. Kimi merkezlerin kapalı olması veri akışını durduruyor. Bu nedenle hafta sonları genellikle açıklanan vaka sayıları gerçek rakamların altında kalıyor. BAKAN SPAHN İTİRAF ETTİ

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’da koronavirüs salgının ikinci dalgasının kırılamaması sonucu vaka sayısının artması ve salgının kontrol dışına çıkmasıyla ilgili itiraflarda bulundu. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Spahn, yüksek can kaybı ve vaka sayasında artışın olmasında siyasetçilerin ve halkın hatasının bulunduğuna dikkati çekti. Spahn, “Hep birlikte salgını kontrol altına aldığımıza ilişkin aldatıcı bir duyguya kapıldık. Koronanın geri gelebileceğinden şüpheleniyorduk ama büyük çoğunluk buna inanmak istemedi. Ekim ayında sıkı önlemler almalıydık” dedi. Spahn, bazı eyalet başbakanlarının sıkı önlemlere direndiğini de hatırlattı.

200 BİN DOZ ALINDI

Bakan, 400 milyon euro ödenerek 200 bin doz antikor üreten ilaç satın alındığını da söyledi. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler arasında bu ilacı alan ilk ülkenin Almanya olduğunu belirten Spahn, “Gelecek haftadan itibaren bu ilaç öncelikle üniversite kliniklerinde kullanılmaya başlanacak” dedi. Antikor kokteyli olan ilacı Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump korona salgınına yakalandığında kullanmıştı. İlaç hastalığın şiddetli seyrini önleme özelliği taşıyor. Özellikle riskli hastalar için önem arz ediyor.