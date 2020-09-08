Trump’ın çekleri yanlışlıkla Viyana’ya gitti

AVUSTURYA’daki iki bankada 100’den fazla emekli ABD’den gönderilen çekleri nakit paraya dönüştürdü. ABD Başkan Trump’ın bu yardımı vergi veren dar gelirlilere yaptığı bilinirken, çeklerin Avusturya’ya gönderilmesinin bilgisayar hatasından kaynaklandığı ifade edildi. ABD hükümeti, yıllık geliri 75 bin dolara kadar olan ailelere koronavirüs salgını sürecinde 1200 dolar ödeme yapmıştı. Trump imzalı yardım çekini alan Avusturya’nın Linz kentinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Manfred Barnreiter, “Posta kutusunu açtım ve ABD Hazine Bakanlığı’ndan gönderilen zarfı gördüm. İçerisinde 1200 dolarlık, Donald Trump imzalı çek bulunuyordu” dedi. Gördüğüne inanmadığını ifade eden Barnreiter çekin sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya giderek, çeki bozmayı denediğini ve paranın hesabına yatmasıyla bir kez daha şaşkına döndüğünü söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raiffeisenlandesbank yöneticisi Paul Kaiser, ABD hükümetinin veri ihlali sonucu Avusturya emeklilerine çek verdiğini düşündüğünü ifade etti.