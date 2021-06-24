MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
GeriAvrupa Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu

St. Petersburg'da oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Rus taraftar, 'Eş arıyorum' pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Instagram adresini de kartona yazan taraftar, kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitleye ulaştı.

Rusya hükümeti, EURO 2020'de Rusya'da oynanacak maçlarda stat kapasitesinin yüzde 50'sinde taraftarların yer alacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından taraftarlar EURO 2020'deki maçlara akın ederken, tribünlerde pandemi öncesindeki heyecanlar yaşanmaya başladı.

Tribünde Eş arıyorum pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020ye damga vurdu
St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Taraftar, "Eş arıyorum" pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Tribünde Eş arıyorum pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020ye damga vurdu
Taraftarın maçtan önce stat dışında da aynı pankartla pozlar verdiği görüldü. Instagram kullanıcını adını veren taraftara Türk futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi