Tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar, EURO 2020'ye damga vurdu

Rusya hükümeti, EURO 2020'de Rusya'da oynanacak maçlarda stat kapasitesinin yüzde 50'sinde taraftarların yer alacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından taraftarlar EURO 2020'deki maçlara akın ederken, tribünlerde pandemi öncesindeki heyecanlar yaşanmaya başladı. St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı. Taraftar, "Eş arıyorum" pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Taraftarın maçtan önce stat dışında da aynı pankartla pozlar verdiği görüldü. Instagram kullanıcını adını veren taraftara Türk futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi.