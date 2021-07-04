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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 04.07.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Tren garında sabahladılar

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Tren garında sabahladılar

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için geçen çarşamba günü Avusturya’nın Villach kentinden arabalı trene yola çıkan yaklaşık 120 gurbetçi, 1.5 günlük seyahatlerinin ardından cuma sabahı vardıkları Edirne’de hava şartları nedeniyle tren garında mahsur kaldı.

ŞİDDETLİ yağmur, dolu ve fırtına sebebiyle elektrik direkleri, içinde araçların bulunduğu bazı vagonların üzerine devrildi, araçlar vagonlardan indirilemedi. Trenden indikten hemen sonra bazı evlerin çatılarının uçtuğunu gören gurbetçiler terminale sığındı. Geceyi tren garında geçirdiklerini anlatan Murat Altuner adlı yolcu, elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle araçlarını uzun süre trenden alamadıklarını söyledi.

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