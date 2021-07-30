‘Torunlarımın aşı olmasını isterim’

“EĞER Avrupa’da ilaç onayından sorumlu birim 12 yaşından büyük çocuklar için iki korona aşısının da güvenli ve etkili olduğunu açıklamışsa, bana göre aşılar bu yaş grubu için de kullanılabilir. Koronavirüs çocuklar için aşıdan daha riskli. Daimi Aşı Komisyonu’nu eleştirmek Federal Meclis Başkanı’nı ilgilendiren bir konu değil ama onlara sorumlulukları konusunda hatırlatma yapabilirim. Ben de bir büyükbaba olarak torunlarımın en kısa zamanda aşılanmasını istiyorum.”

STIKO’YA GÖRE YETERLİ VERİ YOK

EMA, mayıs ayında BioNTech/Pfizer koronavirüs aşışının 12 yaş üstü çocuklara da yapılması konusunda onay vermişti. EMA, kısa bir süre önce Moderna’yı da çocuklar için onayladı. Ancak şu ana kadar sadece kronik ve ağır hastalığı bulunan çocukların aşılanmasına onay veren STIKO, 12 yaş üstü çocuklara onay vermemesine gerekçe olarak yeteri kadar araştırma ve veri olmamasını gösterdi.