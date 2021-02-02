Tolisso’ya ‘dövme’ cezası!

Bundesliga devi Bayern Münih’in Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, geçtiğimiz günlerde dövme yaptırdığı esnada bir video paylaştı. Fakat bu paylaşımı ona pahalıya patladı.

Koronavirüs protokolleri gereği, dövmecilerin kapalı olması gerekiyordu fakat Tolisso yasağı delerek kendine dövme yaptırdı. Alman kulübü, bunun üzerine devreye girdi ve 26 yaşındaki futbolcuyu bu hafta kadro dışı bıraktı.

Alman devinin web sitesinden yapılan açıklamada, Corentin Tolisso’nun bu hafta Bayern Münih kulübünün korona protokollerini ihlal eden bir dövme yaptırdığı, bu yüzden yıldız futbolcunun bu hafta sonu için Bayern'in antrenman kadrosunda yer almadığı ve para cezası alacağı belirtildi.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge’nin de açıklamalarına yer verildi. Rummenigge, “Mevcut koronavirüs durumuna rağmen şu an Bundesliga maçlarının oynanabileceği için minnettarız. Bunun ön koşulu, oyuncuların, antrenörlerin ve süpervizörlerin DFL (Almanya Futbol Birliği)'nin hijyen konseptinin kurallarına örnek bir şekilde uymalarıdır. Corentin Tolisso, bu yönergeleri ihlal etmiştir. Bu tür ihlallere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu nedenle Corentin Tolisso'ya ağır bir para cezası uygulayacağız ve bu miktarı hayır kurumlarına bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız futbolcu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suistimalim için özür dilemek istiyorum. Kulübümün ve DFL (Almanya Futbol Birliği)'nin kurallarına uymadığım için üzgünüm. Taraftarlarımızı ve FC Bayern Münih'i hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Üzgünüm!” ifadelerine yer verdi.