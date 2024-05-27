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Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

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#Münih Tokatlılar Kültür Derneği#Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan#AVRUPADAN HABERLER
Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 10:15

Münih Tokatlılar Kültür Derneği, bölgede yaşayan gençleri ‘Resim Atölyesi’ etkinliğinde buluşturdu. Türk kültürü ve sanatının korunması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

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ETKİNLİĞE katılan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi: “Gençlerimiz ve yurttaşlarımızla bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Dernek Başkanı Sevilay Hundsberger, resim öğretmenimiz Cansu Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Durmuş Sarı ve organizasyon sorumlusu Yeşim Sarı’nın nazik ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, başarılı olmasının yanı sıra gençlerimizin de katılım ve desteği ile çok anlamlıydı. Başta Tokatlılar Kültür Derneği Başkanı Hundsberger olmak üzere etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, bizleri burada ilgi ve güler yüzle ağırlayan tüm dernek üyeleri ve konuklara teşekkür ediyorum.”
Ulu önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini hatırlatan Başkonsolos Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin ve özellikle de yeni nesillerin Türk dilini, kültür ve sanatını yaşamalarına, yaşatmalarına ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

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Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

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#Münih Tokatlılar Kültür Derneği#Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan#AVRUPADAN HABERLER

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