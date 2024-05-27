Tokatlılar Derneği gençleri buluşturdu

Haberin Devamı

ETKİNLİĞE katılan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi: “Gençlerimiz ve yurttaşlarımızla bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Dernek Başkanı Sevilay Hundsberger, resim öğretmenimiz Cansu Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Durmuş Sarı ve organizasyon sorumlusu Yeşim Sarı’nın nazik ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, başarılı olmasının yanı sıra gençlerimizin de katılım ve desteği ile çok anlamlıydı. Başta Tokatlılar Kültür Derneği Başkanı Hundsberger olmak üzere etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, bizleri burada ilgi ve güler yüzle ağırlayan tüm dernek üyeleri ve konuklara teşekkür ediyorum.”

Ulu önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini hatırlatan Başkonsolos Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin ve özellikle de yeni nesillerin Türk dilini, kültür ve sanatını yaşamalarına, yaşatmalarına ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

Haberin Devamı