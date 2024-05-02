Tiyatro toplumun aynasıdır!

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BAHR, “Tiyatro toplumun, insanların ve olayların aynasıdır. Tiyatro oynamak, izlemek insanın ufkunu genişletir ve roldeki karaktere bir nevi dışarıdan bakma imkânı verdiği için insanın empati kurmasını, insanlara ve olaylara farklı açılardan bakmasını sağlar. Bu da kişiliği güçlendirir, özgüven verir. Tiyatronun insanın kişiliğine ve yaşamına etkisi çok büyüktür” dedi. Yaşadığımız toplumun dilini çok iyi bilmek kadar, ana dilimiz Türkçeyi de iyi konuşmanın önemine değinen Yeşim Bahr, şunları söyledi: “Dilimizi unutmamamızda da ve özellikle burada yetişen genç nesillerin de Türkçeyi düzgün konuşmasında da ana dilde yapılan tiyatronun büyük rolü var. Sinemanın aksine tiyatroda oynamanın yaşı ve sınırı yok. Erkek bir kadın rolünü, kadın bir erkek rolünü, yaşlıysanız genci, gençseniz yaşlıyı sahnede pekala oynayabilirsiniz. Bunun, günümüzün tiyatro oyunlarında sayısızca örneği var.”



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TİYATRO ÇALIŞMALARINA DAVET ETTİ

Bahr, ilgi duyan ve severek yapan herkesin tiyatro oynayabileceğine inandığını söyleyerek, insanları Şemsiye Tiyatrosu’nun çalışmalarına katılmaya davet etti. Bahr, konuşmasının sonunda Güngör Yılmaz’a çok yönlü çalışmalarıyla Hamburg’daki sanat ve kültür etkinliklerini desteklemesinden ve geniş kitlelere duyurmasından dolayı teşekkür etti. Yılmaz ise bunları siyasi çalışmalarından bağımsız olarak, insanları kültüre yönlendirmek amacıyla yaptığını kaydetti. Hamburg’un çok zengin bir kültür yaşamına sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, kentteki farklı Alman ve göçmen kültür-sanat etkinliklerini, normal iletişim yollarıyla ulaşılamayan kesimlere de duyurmak için gayret gösterdiğini söyledi. Konuşmaların ardından Bahr ve Yılmaz, toplantıya katılanlardan gelen soruları yanıtladılar.