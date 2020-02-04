Thüringen’de azınlık hükümeti için oylama yapılacak

EYALETTE 27 Ekim 2019’da yapılan seçimlerde Sol Parti 29, aşırı sağcı AfD 22, CDU 21, SPD 8, Yeşiller 5 ve FDP 5 milletvekili çıkarmıştı. Hiçbir parti AfD ile ortaklık kurmayacağını açıklarken, CDU ve FDP ise Sol Parti ile koalisyon yapmayacağını duyurmuştu. Bu durumda tek çare, Sol Parti, Yeşiller ve SPD’den oluşacak azınlık hükümetiydi. Bodo Ramelow başbakanlığında kurulması beklenen azınlık hükümeti için oylama yarın yapılacak. Eyalet anayasasına göre ilk iki turda başbakan adayının salt çoğunluğa ulaşması gerekiyor. AfD, CDU ve FDP milletvekillerinin ilk iki turda Ramelow’a destek olmamaları durumunda üçüncü tura geçilecek. Üçüncü tur oylamada ise salt çoğunluk yerine kısmi çoğunluk aranıyor. Ramelow da kısmi çoğunlukla yeniden başbakan seçilecek. Sol Parti’li ilk eyalet başbakanı olan Ramelow, beş yıldır eyaleti yönetiyor.

AfD’NİN ADAYI KINDERVATER

AfD, Sundhausen Belediye Başkanı Christoph Kindervater’i başbakan adayı olarak gösterecek. Böylece ilk kez bir eyalette başbakan adayı çıkarmış olacak. Bağımsız Belediye Başkanı Kindervater, AfD, CDU ve FDP’ye mektup yazarak kendisini desteklemelerini istemişti. AfD, Kindervater ile görüşürken CDU ve FDP ise mektuba cevap vermedi. Seçimin yapılacağı gün Hessen Eyaleti’ndeki randevusuna gideceğini açıklayan Kindervater, meclise gelemeyecek. Oylamada FDP’nin de aday göstermesi beklenirken, CDU ise aday çıkarmayacak. CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı ve Eyalet Meclis Grup Başkanı Mike Mohring ile Ramelow bir süre öce görüşmüş, Möhring’in eyalette daha fazla polis alınması talebini Ramelow kabul etmişti. Möhring ve Ramelow’un görüşmesi sonrası, CDU azınlık hükümetini dışarıdan destekleyecek yorumlarına yol açmıştı.