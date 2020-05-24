Thüringen 6 Haziran’da önlemleri kaldırıyor

THÜRINGEN eyalet hükümeti, 6 Haziran’dan itibaren eyaletteki tüm okulları ve yuvaları normal dönemlerdeki gibi yeniden eğitim ve öğretime açacak. Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow, 6 Haziran’dan itibaren nasıl bir uygulamanın hayata geçirileceğiyle ilgili ise detay vermedi. Uygulanacak yeni kararların salı günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısından sonra duyurulması bekleniliyor. Diğer eyaletlere göre Thüringen Kovid-19 salgınından en az etkilenen eyalet. Thüringen’de her yüz bin kişiden sadece altısında koronavirüse rastlanıldı. Eyalette Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ise 151. Tüm eyalet genelinde 2 bin 400 hasta da yakalandığı virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.

DİĞER EYALETLER DİKKATLİ

Thürinen Eyaleti kısıtlamalara son vereceğini ilan ederken, diğer eyaletler ise farklı kararlar uygulayacak. Salgının yoğun olarak ortaya çıktığı eyaletlerden Baden Württenberg’de kısıtlama kararları uygulanmaya devam edilecek. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada “Eyaletler birbirinden çok farklı olarak salgından etkilendi. Bu yüzden farklı farklı önlemler aldılar. Thüringen Eyaleti’nin planladığı adımlar Baden Württemberg’de atılmayacak. Biz önlemleri gevşeteceğiz ama bu adım adım olacak. Elbette sağduyulu davranılacak” dedi. Hessen Eyaleti ise alınan kararlara bağlı kalınacağını açıkladı. Hessen hükümet sözcüsü, Tühringen Eyalet hükümetinin aldığı kararla ilgili “Biz her öneriyi yorumlamak durumunda değiliz” dedi.