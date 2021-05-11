Teşviği aldı, engelleri aştı

ENGELLİ yolcular için sorun olan taksi yolculuğunun bir nebze kolaylaştığını belirten Karavas, şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle işlerimiz iyice kesildi. Yetkili kurumlar hem bize hem de vatandaşlara yardımcı olmak için alternatif çözümler üretmeye gayret gösteriyor. Tekerlekli sandalyeye muhtaç yolcular için taksiye binmek oldukça zordu. Zorunlu hallerde özel transfer aracı gelmesi lazım. O da ancak mesai saatlerinde önceden rezervasyon şartıyla mümkün. Spontan seyahatlar zor. Hafta sonları ve akşamları araç bulmaları imkânsız. Kent yönetiminden taksileri engelsiz hale getirmek için teşvik sunulunca başvurduk. Geniş gövdeli iki araç için toplam 10 bin euro karşılıksız yardım yapıldı. 13 bin euroya taksileri uygun hale getirdik. Yolcularımız çok memnun oldu.”

Konuyla ilgili bilgi veren yetkili Christoph Göbel ise teşvik programının devam ettiğini belirterek ‘Genişletilmiş Taksi’ model sayısının 2022 yılının sonuna kadar 30’a çıkarılacağını söyledi.