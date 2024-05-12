Tesla pes edene kadar vazgeçmeyecekler!

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GÖSTERİCİLER, Amerikalı milyarder Elon Musk’ın, binlerce ağacı yok ederek fabrikasını genişletme planından vazgeçmesini istedi. Yolları bloke eden göstericilerin fabrikaya yaklaşması ise polis tarafından engellendi. Polis bölgede yoğun önlemler almasına rağmen, ormanlık alana dağılan göstericiler farklı yerlerden fabrikaya girmeyi denedi. Ancak polis hepsine zamanında müdahale etti. 300 hektar alana kurulu Brandenburg eyalet sınırları içinde kalan fabrikada şu anda 12 binden fazla kişinin çalışıyor ve yılda 500 bin civarında elektrikli otomobil üretiliyor. Tesla, tesislerini genişleterek 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek istiyor.