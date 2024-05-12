Tesla pes edene kadar vazgeçmeyecekler!

GRÜNHEIDE / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 10:12
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide’de bulunan fabrikasını genişletme planları, iklim aktivistleri ve çevreci örgütler tarafından protesto edildi.
GÖSTERİCİLER, Amerikalı milyarder Elon Musk’ın, binlerce ağacı yok ederek fabrikasını genişletme planından vazgeçmesini istedi. Yolları bloke eden göstericilerin fabrikaya yaklaşması ise polis tarafından engellendi. Polis bölgede yoğun önlemler almasına rağmen, ormanlık alana dağılan göstericiler farklı yerlerden fabrikaya girmeyi denedi. Ancak polis hepsine zamanında müdahale etti. 300 hektar alana kurulu Brandenburg eyalet sınırları içinde kalan fabrikada şu anda 12 binden fazla kişinin çalışıyor ve yılda 500 bin civarında elektrikli otomobil üretiliyor. Tesla, tesislerini genişleterek 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek istiyor.
YOLLARI BLOKE ETTİLER
İklim aktivistleri ve çevreci sivil toplum örgütleri ise tesislerin genişletilmesinin planlandığı 100 hektarlık alanda binlerce ağacın kesilerek yok edilmesine karşı çıkıyor. Bunu engellemeye kararlı olduklarını açıklayan göstericiler, fabrikaya giden yolların üzerine oturarak ellerini tutkalla yerlere yapıştırdı. Bazı göstericiler ise rayların üzerine yatarak bölgede tren seferlerinin aksamasına neden oldu. Birkaç göstericinin gözaltına alındığı, ancak ciddi bir olay çıkmadığı açıklandı. Tesla
fabrikasındaki yoğun su tüketimi nedeniyle bölgede içme suyu sıkıntısı yaşandığı da ileri sürüldü. İşletme yetkilileri ise bu yöndeki iddiaları geri çevirdi.
SCHOLZ: ‘UMARIM GENİŞLER’
Mart 2022’de Elon Musk’la birlikte fabrikanın açılışını yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz
ise üretimin artması için tesislerin genişletilmesinden yana olduğunu söyledi. Tesla’nın üretime geçmesiyle Brandenburg eyaletinde ekonomik alanda ciddi gelişmeler kaydedildiğini belirten Scholz, “Umarım tesisler genişletilir ve üretim iki misline çıkar” dedi. Çarşamba gününden beri devam eden gösterilerin önümüzdeki dönemlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.