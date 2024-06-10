TDU üyeleri kahvaltıda buluştu

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BERLİN’in ‘Wann Gölü’ kenarında açık havada ‘Waldhütte am See’ lokantasında kahvaltı eşliğinde 29 Haziran’da yapılacak genel kurul toplantısı ve seçimle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Güneşli bir havada neşeli geçen kahvaltı boyunca katılımcılar birbirleriyle sohbet etme olanağı buldular. TDU Başkanı Remzi Kaplan, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür etti: “29 Haziran’da yapılacak seçimler ve yaz tatili öncesi hep birlikte olmak için buradayız. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bizimle birlikte çalışmak isteyen üyelerimizi bilgilendirmek, şayet varsa sorularını yanıtlamak için buradayız. Bu nedenle de açık havada aile toplantısı havasındaki bu kahvaltıda bir araya geldik. TDU yönetiminde görev almak isteyenlere kapımız her zaman sonuna kadar açıktır. Hedefimiz yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren TDU’yu hep birlikte daha da ileri taşımaktır.”

Remzi Kaplan







