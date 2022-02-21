Tayfun Korkut'lu Hertha Berlin Leipzig'den fark yedi!

Haberin Devamı

Hertha’da, maçtan kısa bir süre önce ilk 11’de sahaya çıkan 6 as futbolcusunda korona tespit edildi. Karantinaya giren futbolcuların yerine ise yedeklerle çıkmak zorunda kalan Hertha bu sezon evinde oynadığı maçta en farklı yenilgiyi aldı. Herhta BSC, bu yenilgiyle birlikte 23 puanla 18 takımlı birinci ligde 15.sıraya geriledi.