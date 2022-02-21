Tayfun Korkut'lu Hertha Berlin Leipzig'den fark yedi!

Hertha’da, maçtan kısa bir süre önce ilk 11’de sahaya çıkan 6 as futbolcusunda korona tespit edildi. Karantinaya giren futbolcuların yerine ise yedeklerle çıkmak zorunda kalan Hertha bu sezon evinde oynadığı maçta en farklı yenilgiyi aldı. Herhta BSC, bu yenilgiyle birlikte 23 puanla 18 takımlı birinci ligde 15.sıraya geriledi.
Hertha gelecek hafta cumartesi günü ligde 6.sırada yer alan Freiburg’a konuk olacak. O zamana kadar korona tespit edilen futbolcuların maçta yer alıp almayacağı bilinmiyor. Hertha Menajeri Fredi Bobic
, maçtan önde 6 as oyuncusu korona nedeniyle oynayamayan Tayfun Korkut
’a sahip çıktı. Bobic, Leipzig yenilgisi sonrası “Mızmızlanmayacağız ve iyimser bir şekilde önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında Pal Dardai
’nin yerine Tayfun Korkut‘u getiren Fredi Bobic, Korkut’un yapması gerekenleri yaptığını ifade ederken “Bu durumda yapılması gerekenleri yapıyor. Çok net planlama yapıyor. Oyuncular oynayamadığı zaman da mızmızlanmıyor." dedi.
Hertha as futbolcularından mahrum olduğu maçta Leipzig’e karşı 62.dakikaya kadar dayandı. Ancak 62.dakikada Marc Oliver Kempf’in kırımız kart görmesiyle 10 kişi kalan Hertha bu dakikadan sonra kalesinde 5 gol daha görerek 6-1 yenildi.