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Tayfun Korkut kabusu yaşıyor! Taraftarlar istifasını istedi

#Bundesliga#Hertha Berlin#Tayfun Korkut
Tayfun Korkut kabusu yaşıyor Taraftarlar istifasını istedi

Hertha Berlin'in Frankfurt'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar Tayfun Korkut'a istifa tezahüratları yaptı. Tayfun Korkut eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Bundesliga'da bu hafta Eintracht Frankfurt'a 4-1 mağlup olan Hertha Berlin'de teknik direktör Tayfun Korkut maç sonunda tribünlerden 'istifa' tepkisiyle karşılaştı. 2022'de henüz galibiyeti olmayan Hertha Berlin, Frankfurt yenilgisiyle son 8 maçta 6 mağlubiyet 2 beraberlik alarak küme düşme potasına girdi.

Tayfun Korkut kabusu yaşıyor Taraftarlar istifasını istedi
Maç sonunda tribünlerden istifa sesleri yükselirken Tayfun Korkut yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bu işin içindeyim, duygusallık var. Sahada olanlardan dolayı ben de çok mutsuzum. Durumu düzeltebileceğimize ben de ekibim de sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Hertha Berlin, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 12 maçta 9 puan toplayabildi. Tayfun Korkut'un ekibi önümüzdeki hafta ligin dişli ekiplerinden Mönchengladbach'a konuk olacak.
Tayfun Korkut kabusu yaşıyor Taraftarlar istifasını istedi

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#Bundesliga#Hertha Berlin#Tayfun Korkut

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