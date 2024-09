Tatil sonrası depresyona karşı 10 basit ipucu

Ayhan CAN / Fotoğraf: Arşiv

YAZ aylarında ailenizin yanı sıra eş, dost, akrabanız veya arkadaşlarınızla harika bir tatil dönemi geçirdiniz. Haftalarca ne işinizi, ne de sıkı bir sinir hâkimiyeti gerektiren işe gidiş-geliş trafiğini düşündünüz, kendinizi saate bakmadan tümüyle hayatın akışına ve güzelliklerine bıraktınız. Ancak sayılı günler çabuk geçiyor. Tatilin sona ermesi, aynı zamanda yılın en güzel zamanının bittiği anlamına geliyor. Birdenbire, tüm yükümlülükler, rahatsızlıklar ve zorluklarla dolu günlük yaşantı tüm çıplaklığıyla geri dönüyor ve gündelik yaşam aniden zor gelmeye başlıyor. Buna ‘tatil sonrası depresyon’ denir, aynı zamanda ‘Post-Holiday Blues’ olarak da bilinir. Bugünkü yazımda yavaşça normal hayatınıza nasıl geri dönebileceğinize ve tatilin olumlu enerjisini nasıl koruyabileceğinize ilişkin bazı ipuçları vermek istiyorum.

ANILARA DALMAK

Bu bahsettiğim tatil sonrası kötü ruh hali, aslında birçok insanı etkileyen yaygın bir fenomen. Fakat günlük hayata dönüşü daha keyifli hale getirmek için şu stratejileri uygulayabilirsiniz:

1. Yumuşak bir geçiş organize edin: Tatil dönüşünde doğrudan yatağa girip ertesi sabah işe mi gideceksiniz? Güzel bir tatil ile günlük hayat arasındaki bu zıtlık daha bariz olamaz. Bunun yerine ikisi arasında, yumuşak bir geçiş yapmaktır. Örneğin ertesi gün tam gaz işe başlamaktansa, en az iki gün ayırarak alıştığınız ortama geri dönmelisiniz. Bu geçiş sürecini sessizce tatil eşyalarınızı yerlerine yerleştirmek, düşüncelerinizi toparlamak ve yavaş yavaş günlük hayatınıza geri dönmek için kullanabilirsiniz.

2. Tatilden dersinizi çıkarın: Yılın en güzel dönemini, normal yaşantınıza yansıtabilir, tatlı anıların biraz daha fazla tadını çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Tatilinizi birazcık da olsa gündelik hayatınıza taşıyabilirsiniz. Özel olarak keyif duyduğunuz bir ritüel var mıydı? Örneğin sabah işe gitmeden önce veya öğle arasında, tatildeki gibi denize girmek yerine, yüzme havuzunda kulaç atabilirsiniz. Tatilde partnerinizle birlikte yaptığınız kahvaltı ritüelini evde devam ettirebilirsiniz. Tatil anılarını hatırlatan hediyelik eşyalar veya tatilde dinlediğiniz müzik size keyifli zamanları hatırlatacaktır. Ya da tatilde beğendiğiniz bir yemeği evde yapmayı deneyebilirsiniz.

3. Anılarınızı tazeleme gecesi düzenleyiniz: Facebook, Instagram vb. sosyal medya platformlarında paylaştığınız tatil enstantenelerini arkadaşlarınızla düzenleyeceğiniz bir ‘anıları tazeleme gecesi’ ile hafızanızda taze tutabilirsiniz. Bunun için örneğin, böyle bir geceye davet edeceğiniz herkesten, son tatilinden fotoğraflar ve bir yemek getirmelerini, en güzel ve en kötü tatil anılarını paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Bu kesinlikle eğlenceli bir akşam olacağının garantisini verebilirim. Bu geceden bir dahaki seyahatiniz için para vermeden otantik yeni tatil ipuçları da elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

4. Kendinize dikkat ediniz: Özellikle kötü hissettiğimiz zamanlarda, kendimizi ihmal etme eğilimindeyiz, bu da bir kısır döngüye yol açabilir. Bu yüzden özellikle şimdi kendinize iyi bakmaya özen göstermelisiniz. Günlük bir yürüyüş, parkta bir koşu turu veya bir yoga seansı harikalar yaratabilir. Bu, sadece zihninizi boşaltmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda iyi bir ruh hali sağlayan endorfinlerin salgılanmasını da sağlar. Yapılan araştırmalarda, ormanda yapılan yarım saatlik yürüyüş, depresyona karşı en etkili ilacın olduğunun tespit edildiğini, buradan hatırlatmış olalım.

5. Oturduğunuz şehire turistik gözüyle bakınız: Seyahatlerin bize bazen yoğun ve yorucu görünmesinin sebeplerinden biri, bu sırada birçok yeni şey görmemiz, aktif olmamız ve küçük turlar, eğlenceli akşamlar ve birçok başka aktivitelere katılmamızdır. Bunu alışkanlık haline getirebilir ve evde de devam ettirebilirsiniz! Tatilden aldığınız keşif havasını günlük yaşamınıza taşıyın, örneğin daha önce hiç gitmediğiniz restoranları ve barları deneyin, müzeye gidin, kendi şehrinizdeki turistik yerleri ziyaret edin. Daha büyük şehirlerdeyseniz, bir hop-on-hop-off otobüsüne binin ya da turist vapuruyla bir tur atın. Keyifli anların sırrı, gündelik hayatınızı da sürprizlerle zenginleştirmekte gizlidir.

KISA KAÇAMAKLARDA BULUNUN

6. Bir sonraki tatilinizi planlayın: Tatil heyecanı, bir nebze de olsa aslında tatil planlama aşamasında başlamıyor mu sizce? Bu nedenle size önerim, tatilden sonra bir sonraki tatilinizi planlamaya başlamanız. Gelecekteki seyahatiniz için şimdiden araştırmalara girişin, tatil yapmayı planladığınız yerde rehberlerle nereye gitmek istediğinizi araştırın. Macera duygusu ve beklentisi, birçok insanın en zorlayıcı bulduğu pasiflikten ve miskinlikten sizi kurtaracaktır. Üstüne üstlük, erkenden tatil arayışına girişmeniz ve erkenden rezervasyon yaptırmanız, tasarruf sağlayacak tatilinizi ucuza getirme şansını artıracaktır.

7. Kısa kaçış noktaları bulun: Bali veya Girit’ten değil, günlük hayatın küçük kaçamaklarından bahsediyoruz. Örneğin, kırsal bir alanda bir hafta sonu kaçamağı yapmak veya sadece bir günlüğüne göl kenarında bir gezi turu yapmak, ya da bir spa keyfi planlamak gibi. İstiyorsanız şimdi hemen önümüzdeki dört hafta içinde sizi günlük yaşamdan kısa bir süreliğine uzaklaştıracak ve sabırsızlıkla bekleyeceğiniz özel bir deneyim planlayın.

8. Sosyal destek arayın: Eğer tatil sonrası depresyon özellikle inatçıysa, arkadaşlarınızla veya ailenizle bu konuda konuşmak sizin için faydalı olabilir. Genellikle, sadece bu konuda sohbet etmek ve birlikte gülmek bile ruh halinizi yükseltmek için yeterli olacaktır. Bu paylaşım, duygularınızla yalnız olmadığınızı da size gösterecektir.

STRESİ AZALTMANIN YOLU

9. Günlük stresi tanıyın ve azaltın: Her şeyden önce kendinize zaman ayırın ve her fırsatta kendinizi şımartın. Ayrıca günlük stresi azaltmanın birçok yolu var: Örneğin rahatlatıcı bir banyo, meditasyon yapmak ya da sadece telefonunuzu kapatıp bir kitap okumak, sizi ruhen ve bedenen dinlendirecektir. Tüm bunları, sahilde olmasanız da yapılabilirsiniz. Sadece bu etkinlikler için nadiren zaman ayırdığınızın farkında mısınız? Amaç, kendinize dikkat etmek ve günlük stresi azaltmak için kendinize iyi davranmaktır. Bu konuda topuzun ayarını kaçırsanız da, neticede kendinize ve ruh halinize olumlu bir yatırım yapmış olursunuz.

10. Yaşam tarzınızı gözden geçirin: Yaptığım tüm bu önerilerimden hiçbiri işe yaramazsa ve tatilden döndükten haftalar sonra bile duygu durumunuzu iyileştirme konusunda zorlanıyorsanız, yaşam tarzınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Elbette hayat her zaman tatil kadar kolay olamaz, ancak günlük yaşantınız da bir eziyet haline gelmemelidir. Çoğu zaman, ancak uzaktan bakınca ne kadar mutsuz olduğumuzu fark ederiz. Bu durumda, dürüst olmak ve harekete geçmek ve kendinize şu soruyu yöneltmeniz gerekir: Hayatımı daha keyifli hale getirmek için hangi alanlarda değişiklik yapabilirim?

