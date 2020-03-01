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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.03.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Taraftarla fotoğrafa koronavirüs engeli

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Taraftarla fotoğrafa koronavirüs engeli
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.

BAYERN Münih Kulübü’nden yapılan açıklamada, futbolculara koronavirüse karşı tedbir amacıyla taraftarlarla fotoğraf çekilmek ve imza dağıtmak gibi aktivitelerden kaçınmasının önerildiği belirtildi. Açıklamada, antrenman ve maçlara gelen taraftarların durumu anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi. Daha önce de İngiltere ekibi Newcastle United’ın teknik direktörü Steve Bruce, önlem amacıyla futbolcuların ve teknik heyetin el sıkışmasını yasakladıklarını duyurmuştu.

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