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BERLİN
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

'Tam bir kazan kazan durumu'

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'Tam bir kazan kazan durumu'

Emre Can transferini olumlu karşılayan Klopp: Her iki tarafta kazandı

LİVERPOOL'un Alman Teknik Direktörü Jürgen Klopp, eski öğrencisi Emre Can'ın eski kulübü Dortmund ile anlaşmasına sevindi. Liverpool'da tarihi başarıyı kovalayan 52 yaşındaki teknik direktör “Bu transferde iki tarafta kazandı. Hem Emre Can adına hem de Dortmund adına çok sevindim. Tam bir kazan kazan durumu. Emre çok isabetli bir kulübe gitti. Dortmund sezonun ikinci yarısında Emre Can ve Haaland ile büyük başarılar kazanacak” dedi.

Tam bir kazan kazan durumu
Klopp'un Liverpool'dan önce Dortmund'da teknik direktörlük olarak çalışmıştı. Emre Can'ın da Liverpool'da forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapmıştı. Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Premier Lig'de lider. Sezon başından beri hiç yenilmeyen Liverpool, sadece bir kez berabere kaldı. 25 maçta 73 puan toplayan Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'e de 22 puan fark attı. Liverpool bu yıl şampiyon olursa 30 yıllık hasretine son vermiş olacak.

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