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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Tam 758 kez devleti dolandırdı

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Tam 758 kez devleti dolandırdı
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Almanya’da Bulgar vatandaşlarına iş yeri açma ve onları çalıştırma iddiasıyla Bremen İş Ajansı’nı 6.1 milyon euro dolandırmakla suçlanan 59 yaşındaki sanık Selim Ö. hâkim karşısına çıktı.

İLK duruşmada 100 sayfayı aşkın iddianameyi okuyan savcı, sanık Selim Ö.’yü 758 kez devleti dolandırmakla suçladı. Savcı, “Sanık dolandırıcılık yaparak devlet kasasında 6.1 milyon euro haksız kazanç elde etti. 33 kez de dolandırıcılık denemesinde bulundu. Ancak başarılı olamadı” dedi. Selim Ö., Bremen’de kurduğu iki dernek aracılığıyla 2013-2016 yılları arasında Bulgar vatandaşlarıyla iş sözleşmeleri yapıp onlar adına sahte iş yerleri açmak ve bu yolla da iş ajansından teşvik ve destek alarak vergi kaçırmakla suçlanıyor. Her iş sözleşmesi yaptığı kişi adına iş ajanslarından teşvik alan Selim Ö., böylece milyonlarca euro haksız kazanç sağladı. Selim Ö.’nün yargılanmasına başlanan davada hâkim 36 duruşma günü öngörüyor. Davanın 2021 yılının haziran ayı sonunda sonuçlanması bekleniliyor.

 

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