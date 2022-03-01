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Taksirle bebeğin ölümüne neden olan anneye 5 buçuk yıl hapis

#Köln#Bebek Ölümü#AVRUPADAN HABERLER
Taksirle bebeğin ölümüne neden olan anneye 5 buçuk yıl hapis

Köln’de bebek kutusuna bıraktığı yeni doğmuş bebeğin ölmesi üzerine, geçen yıl yakalanan ve tutuklanan anneye 5 buçuk yıl hapis cezası verildi.

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GEÇEN yıl temmuz ayında meydana gelen olayda, Köln’de yaşayan 36 yaşındaki bir kadın, yeni doğan bebeğini alarmı çalıştırmadan bebek kutusuna koyduğu ve bebeğin ölümüne sebep olduğu için, Köln Eyalet Mahkemesi tarafından 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davayla ilgili yapılan açıklamada 36 yaşındaki kadının beşinci çocuğu olan bebeğin, ihmal sonucu ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunduğu belirtildi.

Taksirle bebeğin ölümüne neden olan anneye 5 buçuk yıl hapis
BEBEĞİ ÖNCE GARDIROBA SAKLADI
Sanığın kocası da davacı olarak davaya müdahil oldu. Kadının, kararın açıklandığı gün temyize gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı. İddianameye göre, geçen yıl temmuz ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan kadın, bebeğin göbek bağını da kendisi kesmiş. Sonra bebeği bir havluya sarıp ertesi sabah Nippes bölgesindeki bir aile merkezinin bebek teslim kutusuna götürmüştü. Sanığın bebeği bir süre büyük çocuklarının gardırobuna sakladığı belirtildi.

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KUTUDA ÖLÜ BULUNDU
Kadının, yeni doğmuş bebeği bebek kutusuna götürüp bıraktığında da alarmı çalıştırmadığı kaydedildi. Havluya sarılı bebek 12 Temmuz’da kutuda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis bebeğin üzerinde bulunan bir süpermarket fişinin izini sürerek kadının kimliğini tespit etti. Zanlı kadın geçen yılın ağustos ayında da tutuklanmıştı.

 

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#Köln#Bebek Ölümü#AVRUPADAN HABERLER

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