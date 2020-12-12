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Haber Giriş: 12.12.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi!

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Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi!
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Süper performansıyla takımını şampiyonluğa ulaştırarak Türk futbol tarihine geçen yıldız oyuncunun heykeli tesislere dikildi.

2009-10 sezonunda Bursaspor mutlu sona ulaşarak Türk futbolunda şampiyon olan 5. takım olmuştu. Yaptığı asistler ve attığı gollerle tarihe geçen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Batalla'nın heykeli tesislere dikildi.

Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi
Tesislerin girişine konuldu
Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk'ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlunun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.
Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi

Açılışı, Bursaya gelişinde yapılacak
Heykelin açılış töreni Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelişinde yapılacak. Önümüzdeki hafta heykelin mermer kaidesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.

Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi
1963 parçadan oluşuyor...
Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.
Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi

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