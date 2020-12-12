Takımını şampiyon yaptı, heykeli dikildi!

2009-10 sezonunda Bursaspor mutlu sona ulaşarak Türk futbolunda şampiyon olan 5. takım olmuştu. Yaptığı asistler ve attığı gollerle tarihe geçen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Batalla'nın heykeli tesislere dikildi. Tesislerin girişine konuldu

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk'ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlunun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.

Açılışı, Bursaya gelişinde yapılacak

Heykelin açılış töreni Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelişinde yapılacak. Önümüzdeki hafta heykelin mermer kaidesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor. 1963 parçadan oluşuyor...

Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.