Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
HABERLERAvrupa Haberleri

Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması!

#2. Elizabeth#Dame Mary Berry#Monica Galetti
Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70. platin yıl dönümünü nedeniyle gelecek nesiller boyunca evlerde yapılabilecek bir tatlı yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılan adaylar tatlılarını sahnede canlı pişirecek.

Haberin Devamı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında yeni bir tatlı yapılması için arayış başladı. Ülkenin şimdiye dek gördüğü en büyük aşçılık yarışmasında, 95 yaşındaki kraliçenin tahttaki platin yıl dönümü için tamamen yeni bir tatlı icat edilmesi isteniyor. Organizatörler bu yeni ulusal tatlının ülke genelinde, kuşaklar boyunca evlerde yapılabilecek bir tarif olmasını istiyor.

Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması
TARİFLERİN BASİT TUTULMASI İSTENDİ
Adaylar, aralarında Dame Mary Berry, İngiltere Masterchef yarışması jürisi Monica Galetti ve kraliçenin kendi baş aşçısı Mark Flanagan tarafından değerlendirilecek. Fortnum and Mason mağazalarının düzenlediği yarışmada, Kraliçe II. Elizabeth’in 1953’te tahta çıkmasında bulunan şu anda da İngiliz mutfağının önemli çeşitlerinden biri olan Coronation Chicken gibi bir yemeğin bulunması amaçlanıyor. Kraliçenin 2002’den bu yana şefliğini yapan Flanagan, yarışmaya katılacaklara tariflerini ‘basit’ tutmaları çağrısı yaptı.
Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması
8 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES KATILABİLECEK
Platinum Tatlısı yarışmasına 8 yaşından büyük herkes 4 Şubat’a kadar katılabilecek. İlk 5 kişi, Londra’daki bir etkinlikte tariflerini sahnede canlı pişirecek. Daha sonra kazanan tarif yayımlanacak ve böylece isteyen herkes kazanan tarifi 5 Haziran’daki geleneksel kutlama öğle yemeğinde konuklarına sunabilecek. Kraliçe II. Elizabeth, 6 Şubat’ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak. Yıl boyunca kutlamalar olsa da 2-5 Haziran tarihleri arasında esas kutlama etkinlikleri yapılacak.
Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması
95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki platin yıldönümü için tamamen yeni bir tatlı icat edilmesi isteniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#2. Elizabeth#Dame Mary Berry#Monica Galetti

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe