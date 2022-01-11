Tahtta 70. yılını dolduran 2. Elizabeth için tatlı yarışması!

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İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında yeni bir tatlı yapılması için arayış başladı. Ülkenin şimdiye dek gördüğü en büyük aşçılık yarışmasında, 95 yaşındaki kraliçenin tahttaki platin yıl dönümü için tamamen yeni bir tatlı icat edilmesi isteniyor. Organizatörler bu yeni ulusal tatlının ülke genelinde, kuşaklar boyunca evlerde yapılabilecek bir tarif olmasını istiyor. TARİFLERİN BASİT TUTULMASI İSTENDİ

Adaylar, aralarında Dame Mary Berry, İngiltere Masterchef yarışması jürisi Monica Galetti ve kraliçenin kendi baş aşçısı Mark Flanagan tarafından değerlendirilecek. Fortnum and Mason mağazalarının düzenlediği yarışmada, Kraliçe II. Elizabeth’in 1953’te tahta çıkmasında bulunan şu anda da İngiliz mutfağının önemli çeşitlerinden biri olan Coronation Chicken gibi bir yemeğin bulunması amaçlanıyor. Kraliçenin 2002’den bu yana şefliğini yapan Flanagan, yarışmaya katılacaklara tariflerini ‘basit’ tutmaları çağrısı yaptı. 8 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES KATILABİLECEK

Platinum Tatlısı yarışmasına 8 yaşından büyük herkes 4 Şubat’a kadar katılabilecek. İlk 5 kişi, Londra’daki bir etkinlikte tariflerini sahnede canlı pişirecek. Daha sonra kazanan tarif yayımlanacak ve böylece isteyen herkes kazanan tarifi 5 Haziran’daki geleneksel kutlama öğle yemeğinde konuklarına sunabilecek. Kraliçe II. Elizabeth, 6 Şubat’ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak. Yıl boyunca kutlamalar olsa da 2-5 Haziran tarihleri arasında esas kutlama etkinlikleri yapılacak.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki platin yıldönümü için tamamen yeni bir tatlı icat edilmesi isteniyor.