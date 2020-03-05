Tacizden yargılanıyordu, adliyeyi yakmaya kalktı

EDİNİLEN bilgiye göre eski sevgilisini taciz ettiği için hakkında dava açılan 30 yaşındaki gönüllü itfaiye eri, duruşmanın olduğu gün Berlin’in en büyük adliyesinde yangın çıkarmaya çalıştı. Turmstrasse üzerinde bulunan binanın beş ayrı noktasında tuvalet kağıtlarını tutuşturarak binayı yakmak istedi. Yangın alarmı üzerine 70 kişilik itfaiye ekibi Turmstrasse’ye sevk edildi. Bina tamamen boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını çıkardığının belirlenmesi üzerine itfaiye eri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Polisin yakaladığı şüpheli, serbest bırakılması için “Bende koronavirüs var” diye bağırdı. Ancak bu yalanı işe yaramadı. Şüpheli tutuklandı. Çıkan yangın nedeniyle binanı içinde bazı camlar kırıldı. Duvarlarda hasar oluştu.