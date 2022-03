Suriye’deki çocukları unutmayın!

Haberin Devamı

YARDIM kuruluşu ‘Save the Children’ yaptığı açıklamada, Suriye genelinde erkek ve kız çocuklarının güvenli olmayan, hijyenik olmayan kamplarda korkunç koşullar altında yaşadığını hatırlattı. Ateş altında yetersiz beslenmeyle, açlıkla, hastalıkla mücadele ederken tarifsiz acı çektiler. Uluslararası alanda faaliyet gösteren STK’ya göre, 2021 yılında Suriye’nin kuzeybatısındaki 15 okula çeşitli saldırılar düzenlendi. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, geçen yıl en az 2.4 milyon Suriyeli çocuk okula gitmedi. Ülkede toplam 6.5 milyon kız ve erkek çocuğunun insani yardıma ihtiyacı var. ‘Save the Children’ın Suriye’deki acil yardım ekipleri başkanı Sonia Khush, “Şu anda tüm gözler Ukrayna’da. Ancak Suriye’deki çocukların unutulmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Güvenli bir ortamın sağlanması için şiddet durdurulmalıdır” dedi.

Haberin Devamı

SURİYE SAVAŞININ ONBİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ

15 Mart 2011, Suriye’deki savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyor. O dönemde, Şam ve Halep metropollerinde öfkeli halk, diktatör Beşar Esad’ın politikalarına karşı gösteri yapıyordu. Esad rejimi protestoları acımasızca bastırdı. İsyancılar ve terörist gruplar ülkenin geniş bölgelerini ele geçirdi. Ancak Rusya ve İran’ın yardımıyla Esad daha sonra çoğu bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı. Savaşta yüz binlerce insan öldü ve milyonlarca insan mülteci olarak başka ülkelere göç etti.