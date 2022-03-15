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Suriye’deki çocukları unutmayın!

#Suriye#Suriyeli Çocuklar#Save The Children
Suriye’deki çocukları unutmayın

Suriye’de bundan tam 11 yıl önce bugün başlayan savaşın savaşın en büyük mağduru çocuklar. Savaşın yıl dönümünde ‘Save the Children’ adlı yardım kuruluşu “Tüm gözler şu anda Ukrayna’da, ancak başka yerlerde de çok fazla acı var” vurgusuyla Suriye’deki dramatik duruma dikkat çekti.

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YARDIM kuruluşu ‘Save the Children’ yaptığı açıklamada, Suriye genelinde erkek ve kız çocuklarının güvenli olmayan, hijyenik olmayan kamplarda korkunç koşullar altında yaşadığını hatırlattı. Ateş altında yetersiz beslenmeyle, açlıkla, hastalıkla mücadele ederken tarifsiz acı çektiler. Uluslararası alanda faaliyet gösteren STK’ya göre, 2021 yılında Suriye’nin kuzeybatısındaki 15 okula çeşitli saldırılar düzenlendi. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, geçen yıl en az 2.4 milyon Suriyeli çocuk okula gitmedi. Ülkede toplam 6.5 milyon kız ve erkek çocuğunun insani yardıma ihtiyacı var. ‘Save the Children’ın Suriye’deki acil yardım ekipleri başkanı Sonia Khush, “Şu anda tüm gözler Ukrayna’da. Ancak Suriye’deki çocukların unutulmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Güvenli bir ortamın sağlanması için şiddet durdurulmalıdır” dedi.

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SURİYE SAVAŞININ ONBİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ
15 Mart 2011, Suriye’deki savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyor. O dönemde, Şam ve Halep metropollerinde öfkeli halk, diktatör Beşar Esad’ın politikalarına karşı gösteri yapıyordu. Esad rejimi protestoları acımasızca bastırdı. İsyancılar ve terörist gruplar ülkenin geniş bölgelerini ele geçirdi. Ancak Rusya ve İran’ın yardımıyla Esad daha sonra çoğu bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı. Savaşta yüz binlerce insan öldü ve milyonlarca insan mülteci olarak başka ülkelere göç etti.

 

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#Suriye#Suriyeli Çocuklar#Save The Children

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