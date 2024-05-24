Süre doldu, polis müdahale etti

‘BERLİN Öğrenci Koalisyonu’ adıyla bilinen bir grup öğrenci, dün akşam Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne girdi. Aktivistler binaya, Filistinlilerin çektikleri acıyı hatırlatan ve kamuoyunun artık bu yaşananlara sessiz kalmamasını talep eden çeşitli pankartlar astı. Göstericiler, İsrail’in derhal, koşulsuz ateşkese ikna edilmesi için çalışılmasını, Alman hükümetinin İsrail’e silah ambargosu uygulamasını ve İsrail’e yönelik tüm askeri, mali ve diplomatik yardımlara son verilmesini sağlamak için baskı yapılmasını talep etti. Kampüs içerisindeki öğrencilere destek vermek amacıyla yaklaşık 400 öğrenci de kampüsün dışında toplandı. Enstitünün bahçesindeki öğrencilerle, dışarıda onlara destek vermek amacıyla toplanan öğrenciler birlikte “Yaşasın Filistin”, “Soykırımı durdurun”, “Siyonistler faşisttir, insanları ve çocukları öldürür” ve “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları attı.REKTÖR VE PROFESÖRLER ARABULUCU
Humboldt Üniversitesi yönetimi, öğrencileri yerel saatle 18.00’e kadar gösteriye son vermeleri halinde şikayetçi olmayacaklarını açıkladı. Humboldt Üniversitesi Rektörü Julia von Blumenthal ve bazı profesörler, Berlin polisiyle öğrenciler arasında arabulucu rolü üstlenirken, öğrencilere tanınan sürenin dolmasıyla önce kampüsün dışındaki kalabalık zorla bölgeden uzaklaştırdı. Berlin Başkanı Kai Wegner’in tahliye için baskı yaptığını belirten Blumenthal, direnmeye devam eden son 50 gösterici ile anlaşmaya varılamamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, “İşgali sona erdirme emri en tepeden geldi” dedi. Dün akşam saat 18.00’de sadece küçük bir grup eylemine son verirken, diğer eylemcilere 1 saat daha ek süre tanındı. Bazı öğrenciler kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, gösteriye devam etmek isteyen, direnen öğrenci grubuna ise polis müdahale etti. Polis, bazı öğrencileri gözaltına aldı.
Ancak bu kez de üniversite yönetiminin ilk başlarda işgale göz yummasıyla ilgili siyasi tartışmalar başladı. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann
(FDP) genel olarak öğretim görevlilerini eleştirdi. Humboldt Üniversitesi’ndeki maddi hasarın boyutu henüz tespit edilemedi.