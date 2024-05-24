Süre doldu, polis müdahale etti

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‘BERLİN Öğrenci Koalisyonu’ adıyla bilinen bir grup öğrenci, dün akşam Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne girdi. Aktivistler binaya, Filistinlilerin çektikleri acıyı hatırlatan ve kamuoyunun artık bu yaşananlara sessiz kalmamasını talep eden çeşitli pankartlar astı. Göstericiler, İsrail’in derhal, koşulsuz ateşkese ikna edilmesi için çalışılmasını, Alman hükümetinin İsrail’e silah ambargosu uygulamasını ve İsrail’e yönelik tüm askeri, mali ve diplomatik yardımlara son verilmesini sağlamak için baskı yapılmasını talep etti. Kampüs içerisindeki öğrencilere destek vermek amacıyla yaklaşık 400 öğrenci de kampüsün dışında toplandı. Enstitünün bahçesindeki öğrencilerle, dışarıda onlara destek vermek amacıyla toplanan öğrenciler birlikte “Yaşasın Filistin”, “Soykırımı durdurun”, “Siyonistler faşisttir, insanları ve çocukları öldürür” ve “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları attı.

