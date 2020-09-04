SunExpress’ten, ‘esnek bilet uygulaması’

YENİ düzenlemeyle birlikte SunExpress misafirleri, bugünden itibaren 31 Ekim 2020 tarihine yapacakları ve son uçuş tarihi 31 Mart 2021 olan İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını, orijinal uçuş tarihlerinden 15 gün öncesine kadar hiçbir değişiklik ücreti ödemeden değiştirebilecek. Sadece bir defaya mahsus sunulan bu esnek bilet uygulamasıyla birlikte yolcular, dilerlerse 31 Ekim 2021 tarihine kadar aynı rotadaki farklı bir uçuş için yeniden rezervasyon talebinde bulunabilecekler.

YENİDEN REZERVASYON TÜM SATIŞ KANALLARINDAN YAPILABİLİYOR

SunExpress’in web sitesi sunexpress.com veya SunExpress mobil uygulaması üzerinden doğrudan yapılan rezervasyonlar ve seyahat acenteleri gibi diğer rezervasyon kanalları üzerinden yapılan bilet işlemleri için geçerli olan bu uygulama ile misafirler, İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını değiştirebilecek. Tarife değişikliği yapmak isteyen yolcular ise sadece ilgili değişiklikten doğan ücret farkını ödeyecek.

ENDİŞEYE GEREK YOK

SunExpress Satış Müdürü Michael Schober, konuyla ilgili “Yolcularımıza sunduğumuz yeni esnek bilet teklifimizle misafirlerimizin yurt dışı seyahatlerini endişe duymadan gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz bu esneklik sayesinde, seyahat acentelerimizin de müşterilerine SunExpress’i gönül rahatlığıyla önerebilir ve böylece 2020 Komisyon Modelimizden yararlanabilirler” diye konuştu.