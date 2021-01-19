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Avrupa
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi!

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Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi!
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Dünyanın en zengin sporcularından biri olan boksçu Floyd Mayweather, genç sevgilisinin ailesi tarafından reddedildi.

ABD'nin Las Vegas şehrindeki bir gece kulübünde striptizcilik yapan Anna Monroe ile aşk yaşamaya başlayan 43 yaşındaki efsane boksör Floyd Mayweather, genç kadının ailesinin vetosu ile karşılaştı.

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Dünyanın en zengin sporcusu olarak kabul edilen boksör Floyd Mayweather'ın yeni ilişkisi krize neden oldu.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Daha önceki ilişkilerinde sevgililerini dövdüğü gerekçesiyle Mayweather'ı istemeyen Monroe'nun ailesi, kızlarının da aynı şeyi yaşamasını istemediklerini belirtti.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Aileye yakın bir kaynak, özellikle Monroe'nun babasının bu ilişkiye onay vermediğini ve striptizcinin Mayweather'ın parası nedeniyle başının döndüğünü söyledi.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Ancak genç kadının bu ilişkiyi devam ettirmede kararlı olduğu kaydedildi.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Aynı kaynak, babasının Monroe'ya "Floyd bir süre sonra senden bıkacak ve diğer sevgililerine yaptığı gibi sana da şiddet uygulayacak."
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

"Bu ilişkiye hemen son ver" dediğini aktardı ancak Anna Monroe babasını dinlemeyerek ve Floyd'un geçmişine bakmayarak ilişkisini devam ettirme kararı aldı.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

43 yaşındaki efsane boksör daha önce Josie isimli sevgilisine şiddet uygulamış ve 2 ay hapis cezası almıştı.
Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

Striptizci sevgilisinin babasından veto yedi

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