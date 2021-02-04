Stöjberg partisinden istifa etti

SKIVE Folkeblad gazetesine açıklamalarda bulunan Stöjberg, Yüce Divan’a gönderilmesine destek veren parti başkanı Jacob Ellemann-Jensen ile aralarındaki anlaşmazlığa işaret ederek, partide yeri olmadığına kanaat getirdiğini söyledi. Kendisinin Yüce Divan’a gönderilmesi yönünde parlamentoda oy kullanan Parti Başkanı Ellemann-Jensen ve partinin Meclis’teki grubunu hedef alan Stöjberg, “Liberal Parti’nin, şu ana kadar savunduğu ve her zaman uğruna savaştığım değerlerden Jakob Ellemann liderliğinde hızla uzaklaştığını düşünüyorum” dedi. Parti içinde yaşadığı anlaşmazlıkların Liberal Parti’den ayrılmasıyla sonuçlandığını ve bunun kendisi için ağır bir karar olduğunu kaydeden Stöjberg, başka türlü bir karar almasına olanak kalmadığını vurguladı.

Stöjberg’in de Liberal Parti’den ayrılmasıyla birlikte, partinin parlamentoda sandalye sayısı 41’e düştü. Yılın ilk gününde eski Başbakan Lars Lökke Rasmussen de Liberal Parti’den istifa etmişti. Danimarka basını, Stöjberg’in, aşırı sağcı partiler Yeni Sağ ya da Danimarka Halk Partisi’nde siyasete devam edebileceği yönünde yorumlarda bulunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2 Şubat’ta parlamentoda yapılan ve 171 milletvekilinin katıldığı oylamada 141 milletvekili Stöjberg’in, Yüce Divan’a gönderilmesi yönünde oy kullanmıştı. Oylamada, 8 Liberal Parti milletvekili, eski Başbakan Lars Lökke Rasmussen ve aşırı sağcı partiler Yeni Sağ ile Danimarka Halk Partisi ise Stöjberg’in Yüce Divan’a gönderilmesine karşı oy kullanmıştı. Böylelikle ülke tarihinde 6’ncı kez bir bakan, Yüce Divan’a gönderilmişti. Bakanlığı döneminde yabancılara yönelik sertleştirmeleri pasta keserek kutlayan Stöjberg, ülkeye gelen sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda çiftlerin birbirinden hukuksuz bir şekilde ayrılmasına talimat verdiği ve Meclis’e yalan söylediği gerekçesiyle Yüce Divan’a gönderilmişti.