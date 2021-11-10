STIKO, 30 yaş altına sadece BioNTech önerdi

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KONUYLA ilgili taslak karar, oylama için uzman gruplara ve eyaletlere gönderildi. Bu süre içinde bazı değişikliklerin de hâlâ mümkün olduğu ifade edildi. Ancak bugüne kadar mevcut sağlık raporlarına göre aşı sonrası görülen kalp kası ve perikardiyal inflamasyonun seyri ‘ağırlıklı olarak hafif’ ilerliyor. 30 yaşın üzerindeki kişilerde ise kalp kası iltihabı riskinde artış olmadığı kaydedildi. STIKO ayrıca, hamile kadınlara da hangi yaş grubunda olursa olsun sadece BioNTech aşısı önerdi. Tavsiyenin ilk iki aşının yanı sıra, destekleyici üçüncü aşılar için de geçerli olduğu belirtildi. Yani, Moderna ile aşılanmış 30 yaşının altındakilerin de BioNTech ile ikinci veya muhtemelen üçüncü aşılarını yaptırmaları önerildi.