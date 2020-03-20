MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLiverpool, stat görevlilerini mağdur etmeyecek
GeriAvrupa Liverpool, stat görevlilerini mağdur etmeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Liverpool, stat görevlilerini mağdur etmeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool, stat görevlilerini mağdur etmeyecek
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'de ligler ertelenmeden önce açık ara lider konumda bulunan Liverpool'da maç günü günübirlik çalışan stat görevlilerinin maaşlarının ödenmeye devam edeceği kararı çıktı.

Independent'ın haberinde Liverpool kulübünün maç günü çalışan yüzlerce çalışanın maçlar oynanmayacak olmasına rağmen mağdur edilmeyerek maaşlarının ödenmesi kararı aldığı belirtildi. Haberde maaşların 30 Nisan'a kadar ödenmeye devam edeceği ve bu ödemelerin kulübe 200-250 bin pounda mal olacağı ifade edildi.

Benzer şekilde Manchester United kulübünün de ligler seyircisiz tamamlanır veya sezon iptal olursa günübirlik maç görevlilerinin ücretlerinin eksiksiz ödeneceği haberleri İngiliz basınına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle