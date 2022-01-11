Stade’de Müslümanlar için mezarlık!

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB
) bağlı Stade
Mevlana Camisi’nin birkaç yıl süren çalışmalarının ardından şehirdeki Müslümanların cenazelerini İslami usullere göre defnedebilecekleri 700 metrekarelik alan üzerine planlanan 139 kapasiteli mezarlığın açılışı için tören düzenlendi. Stade Belediye Başkanı Sönke Hartlef
ve DİTİB Mevlana Camisi Dernek Başkanı Yakup Aydın
ve din görevlisi Talha Üzüm
’ün katılımıyla şehrin güneydoğusunda yer alan Campe mezarlığı içerisinde Müslüman için tahsis edilen mezarlığın açılışı gerçekleşti.MÜSLÜMAN İNANCINA SAHİP HERKESE
Campe mezarlığında Müslümanların defnedilebileceği alan oluşturduklarını belirten Stade Belediye Başkanı Sönke Hartlef, “Stade’de yaşasa da yaşamasa da Müslüman inancına sahip insanlar, dinlerine ve geleneklerine göre Campe mezarlığına defnedilebilecekler. Stade ve çevresinde Müslüman inancına sahip birçok insan yaşıyor. Uyum hakkında konuşuyor ve bunu teşvik etmek istiyorsak, o zaman benim için aynı zamanda Müslüman geleneklerine göre cenaze merasimi yapma imkânı da sunmamız gerekiyor. Campe mezarlığında bu hizmetler için şartları oluşturduk. Çok memnunum” dedi.‘ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ ÇÖZDÜK’
Hartlef, mezarlığın dolması durumunda da yeni alanların açılmasıyla ilgili yardımcı olacağını söyledi. Stade DİTİB Mevlana Camisi Dernek Başkanı Yakup Aydın, burada kalıcı ve Stade sakinleri olarak, Müslümanlara ait mezarlığın olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Müslüman mezarlığının açılması yönünde konuyla yakından ilgilenen başta Belediye Başkanı Hartlef’e, mezarlıklar müdürüne, çevre düzenleme sorumlusu ve ekibine teşekkür eden Aydın, “Sizlerin sayesinde şehrin bir parçası ve hemşehrisi olarak önemli bir eksikliği çözdük. Cemaatimiz ve Müslümanlar adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmalar sonrası Stade DİTİB Mevlana Camisi din görevlisi Talha Üzüm kısa bir açılış duası yaptı. Ardından abdest alma ve su ihtiyacı için çeşme ile musalla taşının yer aldığı mezarlık alanı gezildi.