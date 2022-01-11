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HABERLERAvrupa Haberleri

Stade’de Müslümanlar için mezarlık!

#Stade#Talha Üzüm#Yakup Aydın
Stade’de Müslümanlar için mezarlık

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade şehrinde Müslümanlar için 139 kapasiteli mezarlık tahsis edildi.

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Stade’de Müslümanlar için mezarlık
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Stade Mevlana Camisi’nin birkaç yıl süren çalışmalarının ardından şehirdeki Müslümanların cenazelerini İslami usullere göre defnedebilecekleri 700 metrekarelik alan üzerine planlanan 139 kapasiteli mezarlığın açılışı için tören düzenlendi. Stade Belediye Başkanı Sönke Hartlef ve DİTİB Mevlana Camisi Dernek Başkanı Yakup Aydın ve din görevlisi Talha Üzüm’ün katılımıyla şehrin güneydoğusunda yer alan Campe mezarlığı içerisinde Müslüman için tahsis edilen mezarlığın açılışı gerçekleşti.
Stade’de Müslümanlar için mezarlık
MÜSLÜMAN İNANCINA SAHİP HERKESE
Campe mezarlığında Müslümanların defnedilebileceği alan oluşturduklarını belirten Stade Belediye Başkanı Sönke Hartlef, “Stade’de yaşasa da yaşamasa da Müslüman inancına sahip insanlar, dinlerine ve geleneklerine göre Campe mezarlığına defnedilebilecekler. Stade ve çevresinde Müslüman inancına sahip birçok insan yaşıyor. Uyum hakkında konuşuyor ve bunu teşvik etmek istiyorsak, o zaman benim için aynı zamanda Müslüman geleneklerine göre cenaze merasimi yapma imkânı da sunmamız gerekiyor. Campe mezarlığında bu hizmetler için şartları oluşturduk. Çok memnunum” dedi.
Stade’de Müslümanlar için mezarlık
‘ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ ÇÖZDÜK’
Hartlef, mezarlığın dolması durumunda da yeni alanların açılmasıyla ilgili yardımcı olacağını söyledi. Stade DİTİB Mevlana Camisi Dernek Başkanı Yakup Aydın, burada kalıcı ve Stade sakinleri olarak, Müslümanlara ait mezarlığın olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Müslüman mezarlığının açılması yönünde konuyla yakından ilgilenen başta Belediye Başkanı Hartlef’e, mezarlıklar müdürüne, çevre düzenleme sorumlusu ve ekibine teşekkür eden Aydın, “Sizlerin sayesinde şehrin bir parçası ve hemşehrisi olarak önemli bir eksikliği çözdük. Cemaatimiz ve Müslümanlar adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmalar sonrası Stade DİTİB Mevlana Camisi din görevlisi Talha Üzüm kısa bir açılış duası yaptı. Ardından abdest alma ve su ihtiyacı için çeşme ile musalla taşının yer aldığı mezarlık alanı gezildi.
Stade’de Müslümanlar için mezarlık

Stade’de Müslümanlar için mezarlık

Stade’de Müslümanlar için mezarlık

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#Stade#Talha Üzüm#Yakup Aydın

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