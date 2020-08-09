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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 09.08.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

SPD Sol Parti’yle koalisyondan yana

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SPD Sol Parti’yle koalisyondan yana
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SPD Eş Genel Başkanı Walter Borjans, Sol Parti’yle koalisyona açık olduklarını söyledi.

ŞİMDİYE kadar Sol Parti’yle koalisyona çok açık ‘evet’ diyemeyen SPD, gelecek seçimlerde Yeşiller ve Sol Parti’yle üçlü koalisyona sıcak bakıyor. SPD Eş Genel Başkanı Walter Borjans, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte, SPD’nin toplumun bütünlüğünü kendisine ana hedef koyan bir koalisyonda lider olmak istediğini vurguladı. Borjans, “Eğer SPD, Sol Parti’yi koalisyondan dışlarsa, böyle devam etmesini isteyenler kazanır. Başbakan Yardımcısı Scholz, Grup Başkanı Mützenich ve Eş Başkan Esken de böyle düşünüyor” dedi. Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping de gelecek yıl yapılacak seçimlerde hükümete katılmayı hedeflediklerini söyledi. Kipping bunun için Hristiyan Birlik Partileri’nin solunda bir çoğunluk olması gerektiğini kaydetti.

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