Sparkasse 2.3 milyar Euro dolandırmış!

BILD gazetesinin haberine göre, geçen yıl yüzde 4 faizi yüksek bularak 200 bin müşterisinin prim sözleşmelerini fesheden Sparkasse’in şimdi de faiz tutarlarını yanlış hesapladığı öğrenildi. Bavyera Tüketiciyi Koruma Birliği’nin hesaplarına göre Sparkasse Nürnberg şubesi müşterilerine 90 milyon Euro daha az faiz ödeyerek zarara uğrattı. Münih Sparkasse şubesindeki müşterilerine 132 milyon Euro daha az faiz ödeyen Sparkasse’in, tüm Bavyera Eyaleti’nde eksik ödediği faiz miktarı ise 800 milyon Euro olduğu belirtildi.

BANKA KABUL ETMİYOR

Almanya çapında Sparkasse banka şubelerinin müşterilerinin tasarruflarını yanlış hesap ederek ödemediği faiz miktarı ise 2.3 milyar Euro olarak hesap ediliyor. Sparkasse ise faizleri doğru hesap ettiğini savunuyor. Saksonya Eyaleti’nde iki Sparkasse şubesine dava açan Tüketiciyi Koruma Birliği, diğer şubeler için de dava açmaya hazırlanıyor.