Soydan öğretmen ihmal kurbanı mı?

ÖGRETMENLER sendikası yetkilileri, meslektaşlarının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti. Friedrichshain Kreuzberg Eğitim Sendikası (GEW) Şubesi Başkanı Gökhan Akgün, şunları söyledi: “Salgının ciddiyeti tam olarak algılansaydı ve buna paralel olarak da gerekli önlemler alınsaydı Soydan öğretmen bugün hayattaydı. Arkadaşımız dersteyken, yani görevi başındayken eve gönderiliyor. Karantinada kalması söyleniyor. Okulda virüslü kişilerle teması olduğu için tedbir alınıyor. Zaten kendisinin de öğretmen arkadaşlarına bu yönde yaptığı yazışmaları var. Eğitim Senatörlüğü, Almanya’da korona vakalarını izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün önerilerini ve aldığı kararları uygulamıyor. Hatta kendilerinin aldığı önlemleri de uygulamıyorlar. Senatör, kendisi de sürekli yaptığı açıklamalarla okulların en güvenli olduğunun mesajını verdi. Birçok okulda olduğu gibi Soydan öğretmenin görevli olduğu Carl von Ossietzky okulunda da vakalar yoğundu ve sık sık hem öğrenciler hem öğretmenler karantinada tutuldu.”

‘16 EURO KURTARMADI’

“Berlin Senatosu’nun öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını riske attı. Öğretmenlere 16 euro maske yardımı yaptı. 16 euro ödenekle öğretmenlerin koronaya karşı korunacağından hareket etti. Geldiğimiz noktada bir arkadaşımızı yitirdik. 16 euro öğretmeleri korumadı. İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar. Enstitünün aldığı kararların uygulanması gerekiyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu okullarda spor derslerinin yapılmaması gerekirken çok sayıda okulda spor dersleri yapıldı. Buna benzer çok ihmaller tespit ettik. Eğitim Senatörlüğü okulların yeteri kadar güvenli olduğunu açıklamak yerine, öğretmenlerin, eğitmenlerin ve öğrencilerin güvenliğini sağlayacak adımlar atsın. Okullar yine açılacak. Senatörlük daha sorumlu davranmalı. Arkadaşımızı iş kazasından yitirdik. Başka Soydanların ölmesini istemiyoruz.”