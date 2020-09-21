Sosyal mesafesiz gol sevincine tepki!

Bayern Münih'in Schalke'yi 8-0 yendiği Bundesliga'nın yeni sezon açılış maçında yönetim kurulu üyeleri yan ana oturmuşlardı. Hiçbiri sosyal mesafe kuralına uymamıştı. Ayrıca maske takan da yoktu. Rummenigge “Bir sonraki maçta istenilen sosyal mesafe kuralına uyacağız” dedi.

Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml başta olmak üzere bir çok çevre Bayern Münih Kulüp Yönetim Kurulu üyelerinin tutumunu sert dille eleştirmişti.

Sağlık Bakanı Huml “Sosyal mesafeyi korusalardı akıllaca davranmış olurlardı. Birbirine bu kadar yakın oturmalarına gerek yoktu. Tribünlerde yeteri kadar boş koltuk vardı” demişti.