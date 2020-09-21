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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Sosyal mesafesiz gol sevincine tepki!

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Sosyal mesafesiz gol sevincine tepki!
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Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge takımının Schalke ile oynadığı lig maçında yönetim kurulu üyelerinin tribünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına yönelik yapılan eleştirileri kabul etti. Rummenigge “Hepimiz verilen fotoğrafın örnek olmadığı konusunda hem fikiriz” dedi. Rummenigge, benzer görüntünün tekrar etmeyeceğinin sözünü de verdi.

Bayern Münih'in Schalke'yi 8-0 yendiği Bundesliga'nın yeni sezon açılış maçında yönetim kurulu üyeleri yan ana oturmuşlardı. Hiçbiri sosyal mesafe kuralına uymamıştı. Ayrıca maske takan da yoktu. Rummenigge “Bir sonraki maçta istenilen sosyal mesafe kuralına uyacağız” dedi.
Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml başta olmak üzere bir çok çevre Bayern Münih Kulüp Yönetim Kurulu üyelerinin tutumunu sert dille eleştirmişti.

Sağlık Bakanı Huml “Sosyal mesafeyi korusalardı akıllaca davranmış olurlardı. Birbirine bu kadar yakın oturmalarına gerek yoktu. Tribünlerde yeteri kadar boş koltuk vardı” demişti.

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